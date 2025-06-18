Німеччина

Елвіс Басанович поділився деталями переговорів із Арсеналом щодо трансферу нападника.

Беньямін Шешко залишається однією з головних трансферних цілей Арсенала цього літа, але остаточне рішення щодо переходу нападника РБ Лейпциг ще не ухвалене.

В ексклюзивному інтерв’ю для GIVEMESPORT агент гравця Елвіс Басанович уперше за кілька місяців прокоментував ситуацію навколо потенційного трансферу.

"Дякую за запитання. Останніми днями отримав чимало подібних! Було б неправильно називати клуби, які цікавляться Шешко. Але, можливо, варто прояснити кілька речей.

Дозвольте мені сказати: Шешко не змагається ні з ким. Щодня він змагається лише із самим собою. У нас є чіткий план на майбутнє, і медіа-спекуляції на нас не впливають. Шешко — це не просто форвард, це особливий форвард", — сказав агент, відповідаючи на питання, чи бачить він вибір Арсенал між його клієнтом та Віктором Дьокерешем зі Спортінга.

Щодо можливого трансферу цього літа Басанович наголосив:

"Його статистика у такому віці — це підтвердження моїх слів, якщо порівняти з іншими гравцями, які вже зробили великі кар’єри. Він залишить РБ Лейпциг лише тоді, коли ми побачимо особливий клуб, особливий проєкт і особливого тренера".

Агент також спростував чутки про спробу знизити суму трансферу задля Арсеналу:

"Це не відповідає дійсності! Ми поважаємо РБ Лейпциг і я на 100% упевнений, що РБ Лейпциг також поважатиме наше рішення, коли ми вирішимо зробити наступний крок. Це може статися наступного тижня… або наступного року, або за три роки!» — додав він.

Наприкінці інтерв’ю агент звернувся до вболівальників, які очікують на новини:

"Навіть якщо у гравця буде — або вже є — сильне бажання перейти в певний клуб, ми ніколи не будемо змушувати чи шантажувати РБ Лейпциг. Я вважаю, що це неправильний шлях, бо те, як ти залишаєш клуб, показує твої цінності. Цінності, які ти приносиш у нову команду.

Я розумію, що в масштабних трансферах існує багато різних інтересів, але попри все, я вірю, що у футбольному світі має бути більше поваги. Саме тому ми діємо правильно — або не діємо взагалі. Це дуже просто, навіть якщо у медіа все здається складним", — заявив Басанович.