Німеччина

Колись один з найталановитіших гравців Європи переїздить до Данії.

Датський Копенгаген близький до придбання нападника дортмундської Боруссії Юссуфа Мукоко. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, 20-річний німець камерунського походження обійдеться "датським левам" у п'ять мільйонів євро.

Зазначається, що найближчими днями Мукоко пройде ретельне медичне обстеження в Данії за підсумками якого підпише трудову угоду з новим клубом.

Минулого сезону Юссуфа Мукоко виступав в оренді у французькій Ніцці, за яку зіграв 22 матчі, забив два голи та віддав три результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Барселона придбає таланта Копенгагена.