Колись один з найталановитіших гравців Європи переїздить до Данії.
Youssoufa Moukoko, getty images
26 червня 2025, 12:22
Датський Копенгаген близький до придбання нападника дортмундської Боруссії Юссуфа Мукоко. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.
За інформацією джерела, 20-річний німець камерунського походження обійдеться "датським левам" у п'ять мільйонів євро.
Зазначається, що найближчими днями Мукоко пройде ретельне медичне обстеження в Данії за підсумками якого підпише трудову угоду з новим клубом.
Минулого сезону Юссуфа Мукоко виступав в оренді у французькій Ніцці, за яку зіграв 22 матчі, забив два голи та віддав три результативні передачі.
Раніше повідомлялося, що Барселона придбає таланта Копенгагена.