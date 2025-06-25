Український голкіпер забрав індивідуальну нагороду, не давши відзначитися мюнхенцям у 99,9% моментах.
Анатолій Трубін, Getty Images
25 червня 2025, 00:33
У рамках заключного туру групового етапу Клубного чемпіонату світу-2025 відбулася боротьба за першу сходинку групи С, в якій лісабонська Бенфіка мінімально здолала мюнхенську Баварію та вийшла до плейофу в якості лідера.
За підсумками цього протистояння було обрано найкращого гравця зустрічі, яким став воротар збірної України та "орлів" Анатолій Трубін.
23-річний українець неодноразово рятував Бенфіку від пропущених голів у, здавалося б, безвихідних положеннях, але зіркова атака Баварія через Анатолія сьогодні залишилися з нулем у графі забитих м'ячів.
"Це була гарна гра проти дивовижної команди, тому я дуже щасливий, і не тільки я, а й вся команда. Ми сьогодні віддали все, щоб перемогти... Ми виконали свою роботу, щоб пройти в наступний раунд", — цитує слова українця ФІФА.
Неймовірний Анатолій Трубін на 53 хвилині:
Бездоганний Анатолій Трубін на 75 хвилині:
Домінуючий Анатолій Трубін на 87 хвилині: