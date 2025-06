Інше

Український голкіпер забрав індивідуальну нагороду, не давши відзначитися мюнхенцям у 99,9% моментах.

У рамках заключного туру групового етапу Клубного чемпіонату світу-2025 відбулася боротьба за першу сходинку групи С, в якій лісабонська Бенфіка мінімально здолала мюнхенську Баварію та вийшла до плейофу в якості лідера.

За підсумками цього протистояння було обрано найкращого гравця зустрічі, яким став воротар збірної України та "орлів" Анатолій Трубін.

23-річний українець неодноразово рятував Бенфіку від пропущених голів у, здавалося б, безвихідних положеннях, але зіркова атака Баварія через Анатолія сьогодні залишилися з нулем у графі забитих м'ячів.

"Це була гарна гра проти дивовижної команди, тому я дуже щасливий, і не тільки я, а й вся команда. Ми сьогодні віддали все, щоб перемогти... Ми виконали свою роботу, щоб пройти в наступний раунд", — цитує слова українця ФІФА.

Неймовірний Анатолій Трубін на 53 хвилині:

51' Trubin says NO twice! ❌❌



Massive double save to shut down Bayern. 🧤



Watch the @FIFACWC | June 14 — July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #SLBBAY pic.twitter.com/6Sz4BzNkLz — DAZN Football (@DAZNFootball) June 24, 2025

Бездоганний Анатолій Трубін на 75 хвилині:

Домінуючий Анатолій Трубін на 87 хвилині: