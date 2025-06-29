U-21

Гравець допоміг Німеччині дістатися фіналу плей-оф турніру.

Нападник збірної Німеччини U-21 Нік Вольтемаде став найкращим бомбардиром чемпіонату Європи-2025, передає офіційний сайт УЄФА.

Англія U-21 — Німеччина U-21 3:2 Відео голів та огляд матчу 28.06.2025

Протягом турніру в Словаччині 23-річний німець відзначився шістьма голами в п'яти матчах (506 хвилин). Також на його рахунку три асисти.

За даними transfermarkt, із вересня 2023 року Вольтемаде записав на свій рахунок 13 результативних ударів і десять гольових передач у 18-ти протистояннях за участі збірної Німеччині U-21. У червні 2025-го він дебютував за головну національну команду німців, взявши участь у двох поєдинках.

Зазначимо, що другим найкращим бомбардиром Євро-2025 (U-21) став лідер англійців Гарві Елліотт, якого визнали найкращим гравцем турніру.