Юний талант Баєра вкотре порадував уболівальників результативним ударом.
Артем Степанов, Getty Images
18 травня 2025, 14:59
Гол центрального нападника Артема Степанова не допоміг Баєру у фіналі плей-оф чемпіонату Німеччини U-19.
У вирішальному поєдинку в Леверкузені "фармацевтам" протистояв Кельн. На 8-й хвилині протистояння 17-річний українець відкрив рахунок.
Проте, у підсумку гості святкували звитягу з рахунком 5:4, вигравши турнір.
Степанов завершив сезон-2024/25 із 23-ма голами й трьома асистами в 29-ти матчах за Баєр U-19. Він також встиг дебютувати за основну команду в Лізі чемпіонів, загалом взявши участь у двох поєдинках.
Нагадаємо, наступну кампанію Артем проведе в оренді в Нюрнберзі під керівництвом Мірослава Клозе.