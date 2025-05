Гол центрального нападника Артема Степанова не допоміг Баєру у фіналі плей-оф чемпіонату Німеччини U-19.

У вирішальному поєдинку в Леверкузені "фармацевтам" протистояв Кельн. На 8-й хвилині протистояння 17-річний українець відкрив рахунок.

Artem Stepanov gives us the lead! 🖤❤️ pic.twitter.com/E0Me0h3QFq