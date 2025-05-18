Німеччина

Юний талант Баєра вкотре порадував уболівальників результативним ударом.

Гол центрального нападника Артема Степанова не допоміг Баєру у фіналі плей-оф чемпіонату Німеччини U-19.

У вирішальному поєдинку в Леверкузені "фармацевтам" протистояв Кельн. На 8-й хвилині протистояння 17-річний українець відкрив рахунок.

Artem Stepanov gives us the lead! 🖤❤️ pic.twitter.com/E0Me0h3QFq — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) May 18, 2025

Проте, у підсумку гості святкували звитягу з рахунком 5:4, вигравши турнір.

Степанов завершив сезон-2024/25 із 23-ма голами й трьома асистами в 29-ти матчах за Баєр U-19. Він також встиг дебютувати за основну команду в Лізі чемпіонів, загалом взявши участь у двох поєдинках.

Нагадаємо, наступну кампанію Артем проведе в оренді в Нюрнберзі під керівництвом Мірослава Клозе.