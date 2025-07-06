Німеччина

Реакція гравця Боруссії на КЧС.

Після поразки від мадридського Реала з рахунком 2:3 у півфіналі Клубного чемпіонату світу, захисник Боруссії Вальдемар Антон прокоментував виліт з турніру.

"Розчарування величезне. Я досі не можу повірити, як він зробив цей сейв (Куртуа в кінці матчу — прим.). Чесно кажучи, я думав, що м’яч уже в сітці.

Враховуючи перший тайм, це логічний результат. Ми погано захищалися, а потім дозволили грі йти своїм ходом.

У другому таймі ми діяли краще. У нас були кілька моментів на початку. Якби ми прийняли правильні рішення, могли б забити раніше.

Але попри все, ми здобули цінний досвід. Ми зіграли проти багатьох різних команд з різними стилями. Грати на клубному чемпіонаті світу — це справжній привілей", — сказав Антон.

Відео голів та огляд матчу доступний на Football.ua.