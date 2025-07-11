Німеччина

Колишній захисник Динамо підсилить німецький клуб із Другої Бундесліги.

Грузинський захисник Лука Лочошвілі невдовзі стане гравцем Нюрнберга. Сьогодні вранці футболіст прибуває до Німеччини для проходження медичного огляду, після чого підпише контракт із новим клубом.

За інформацією Geo Team, Нюрнберг заплатить за трансфер гравця 1,5 мільйона євро італійському Кремонезе. Угода з 25-річним оборонцем буде розрахована на три роки з можливістю продовження ще на один сезон.

Нагадаємо, що Лочошвілі з 2017 по 2020 рік перебував у структурі київського Динамо, але закріпитися в основному складі так і не зумів. Відтоді він виступав у чемпіонатах Австрії та Італії, а тепер продовжить кар’єру в Німеччині.