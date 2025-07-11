Сьогодні, 11 липня, донецький Шахтар проведе свій черговий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до старту нового сезону.

Суперником для команди Арди Турана буде словенський Бріньє Гросуплє. Матч розпочнеться о 19:00.

Онлайн трансляція матчу Шахтар — Бріньє Гросуплє:

Нагадаємо, вчора, 10 липня, Шахтар провів перший матч стартового раунду кваліфікації Ліги Європи проти фінського Ільвеса (6:0).