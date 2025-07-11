Каноніри планують придбати лідера Крістал Пелас із розстроченою виплатою клаусули.
Еберечі Езе, Getty Images
11 липня 2025, 10:51
Еберечі Езе може стати гравцем Арсеналу вже найближчим часом.
Лондонський клуб активно працює над трансфером атакувального півзахисника Крістал Пелас, запропонувавши стартовий платіж у розмірі 45 мільйонів фунтів з подальшою виплатою решти суми у вигляді бонусів.
Попри те, що в контракті футболіста прописана клаусула у 67,5 мільйона, структура угоди влаштовує Крістал Пелас, і сторони вже наблизилися до фінального погодження умов.
Минулого сезону 26-річний Езе провів 43 матчі у всіх турнірах, у яких забив 14 голів та зробив 11 результативних передач.
Раніше повідомлялося, що Баварія не планує підписання Езе, незважаючи на провал із трансфером Вірца.