Англія

Каноніри планують придбати лідера Крістал Пелас із розстроченою виплатою клаусули.

Еберечі Езе може стати гравцем Арсеналу вже найближчим часом.

Лондонський клуб активно працює над трансфером атакувального півзахисника Крістал Пелас, запропонувавши стартовий платіж у розмірі 45 мільйонів фунтів з подальшою виплатою решти суми у вигляді бонусів.

Попри те, що в контракті футболіста прописана клаусула у 67,5 мільйона, структура угоди влаштовує Крістал Пелас, і сторони вже наблизилися до фінального погодження умов.

Минулого сезону 26-річний Езе провів 43 матчі у всіх турнірах, у яких забив 14 голів та зробив 11 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Баварія не планує підписання Езе, незважаючи на провал із трансфером Вірца.