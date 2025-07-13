Німеччина

Німецький гранд розпочав моніторинг флангового оборонця, який минулого сезону закріпився в основі Челсі.

Мюнхенська Баварія виявляє інтерес до флангового захисника Челсі Мало Гюсто. Про це повідомляє французьке видання L’Equipe.

За даними джерела, мюнхенці поки не вступали в офіційні переговори, але активно вивчають ситуацію навколо 22-річного француза. Чи готовий лондонський клуб розглядати пропозиції щодо свого гравця, наразі невідомо.

Гюсто приєднався до Челсі в січні 2023 року з Ліона за 30 мільйонів євро, однак до літа залишався в оренді у своєму попередньому клубі. У минулому сезоні він став стабільним гравцем основного складу Челсі, зігравши 47 матчів у всіх турнірах та провівши 2732 хвилини на полі. У цих поєдинках захисник відзначився двома результативними передачами.

Контракт француза з лондонцями діє до літа 2030 року. Transfermarkt оцінює його ринкову вартість у 35 мільйонів євро.