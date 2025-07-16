Німеччина

Максимович перейшов із Црвени Звезди за 14 мільйонів євро.

18-річний сербський атакувальний півзахисник перейшов із Црвени Звезди до німецького клубу за 14 млн євро і вже готується стати ключовим гравцем у складі Ред Буллу.

Німецький клуб РБ Лейпциг офіційно оголосив про підписання довгострокового контракту з талановитим 18-річним атакувальним півзахисником Андрієм Максимовичем. Гравець, який раніше виступав за сербський гранд Црвена Звезда (Белград), підписав угоду до 30 червня 2030 року.

Максимович дебютував у професіональному футболі в Сербії у віці 16 років, а вже через рік зіграв у Лізі чемпіонів УЄФА та за національну збірну Сербії. За час виступів у Сербії він провів 20 матчів у чемпіонаті, забив 3 голи та віддав 5 результативних передач, а також відіграв 7 матчів у Лізі чемпіонів та 8 за збірну.

У Лейпцигу Андрій обрав 33-й ігровий номер.

Сам Максимович поділився емоціями:

"Я радий приєднатися до РБ Лейпциг. Клуб запропонував мені чітке спортивне бачення, а поради Кости Недельковича тільки підсилили моє рішення. Я зроблю все, щоб допомогти команді здобувати перемоги".

Окрім Максимовича, у той же день Лейпциг підтвердив підписання талановитого івуарійського форварда Яна Діоманде. Також найближчим часом очікується підтвердження трансферу бельгійського вінгера Йохана Бакайоко.