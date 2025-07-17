Німеччина

Гравець був готовий піти, але раптово виявився дуже потрібним.

Травма німецького атакувального півзахисника Джамала Мусіали в останньому матчі мюнхенської Баварії на Клубному чемпіонаті світу-2025 проти французького Парі Сен-Жермен ризикує обернутись для "Рекордмайстера" великими негараздами, адже гравець вибув на тривалий термін.

А отже команда Венсана Компані терміново потребує гравця, який зможе замінити одного з найбільш талановитих гравців сучасної Німеччини.

За інших обставин, півзахисник та вихованець Баварії Пауль Ваннер цього літа спокійно пішов би собі до іншого клубу, наприклад — Штутгарту, але ситуація змусила його ще раз обдумати це рішення.

19-річний виконавець цілком може стати основним гравцем для Компані, адже клуб не квапиться шукати дороговартісну заміну для Мусіали на трансферному ринку та покладається на внутрішні ресурси.

Відповідно у Ваннера буде відмінний шанс — на передсезонному турне показати себе з найкращого боку на тлі річної оренди в Гайденгаймі минулого сезону.

Там Пауль провів 41 матч, забив шість голів та віддав чотири гольові передачі.