Німеччина

Самюель Мбангула змінить Серію А на Бундеслігу.

Лівий вінгер Самюель Мбангула залишить Ювентус заради Вердера, передає журналіст Саша Тавольєрі.

Клуби досягнули значного прогресу в переговорах щодо 21-річного бельгійця. Очікується, що учасник Бундесліги викладе за талановитого гравця близько 12 млн євро з бонусами.

Мбангула вже погодився на п'ятирічний контракт із бременським клубом. З Ювентусом Самюель пов'язаний розрахованим до кінця червня 2028 року договором про співпрацю.

Фланговий нападник дебютував за "б'янконері" в серпні 2024-го, відзначившись голом і асистом у домашньому матчі проти Комо в першому турі Серії А-2024/25. Загалом на його рахунку чотири результативні удари й п'ять гольових передач у 32-х поєдинках за туринців у всіх турнірах.

Раніше повідомлялося, що Ювентус близький до здійснення трансферу Санчо.