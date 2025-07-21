Німеччина

Колумбієць може змінити Ліверпуль на Мюнхен.

Вінгер англійського Ліверпуля Луїс Діас наближається до трансферу в мюнхенську Баварію. Про це повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 28-річний колумбієць вже поголив з німецьким клубом умови особистого контракту до 30 червня 2030 року.

Зазначається, що для здійснення цього переходу Баварії треба домовитися з Ліверпулем, з яким наразі ведуться інтенсивні перемовини.

Чинна трудова угода гравця з "червоними" розрахована до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 70 млн. євро.

У минулому сезоні Луїс Діас провів 50 матчів за Ліверпуль, забив 17 голів і віддав 8 результативних передач.