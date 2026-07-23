Німеччина

Англійський нападник планує залишитися в Мюнхені, попри інтерес Барселони та Аль-Хіляля.

Нападник Баварії Гаррі Кейн найближчим часом може продовжити контракт із мюнхенським клубом.

Як повідомляє GiveMeSport, сторони провели успішні переговори й наблизилися до підписання нової угоди.

За інформацією джерела, 32-річний форвард не планує змінювати команду. Попри інтерес з боку Барселони, яка вивчала можливість його трансферу після відходу Роберта Левандовські, каталонський клуб визнав, що англієць задоволений своїм становищем у Німеччині.

Також цього літа ситуацією Кейна цікавився Аль-Хіляль, однак нападник віддав перевагу продовженню кар'єри на найвищому європейському рівні.

Минулого сезону Кейн провів блискучу кампанію, забивши 36 голів у 31 матчі Бундесліги та допомігши Баварії виграти чемпіонський титул.

Зазначається, що новий контракт фактично поставить крапку в розмовах про можливе повернення Кейна до англійської Прем'єр-ліги. Наразі йому бракує 47 м'ячів, щоб перевершити рекорд Алана Ширера за кількістю голів у чемпіонаті Англії.