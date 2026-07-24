Німеччина

Дортмундський клуб запропонував понад 40 мільйонів євро з урахуванням бонусів, але ця сума не переконала керівництво "козлів".

Боруссія Дортмунд зробила перший крок у боротьбі за вінгера Кельна Саїда Ель Малу, однак отримала відмову. Про це повідомляє Sky Sport DE.

За інформацією джерела, дортмундці запропонували 26 мільйонів євро гарантованих виплат, ще вісім мільйонів у вигляді легко досяжних бонусів та додаткові вісім мільйонів, прив'язаних до складніших умов. Проте в Кельні таку пропозицію відразу відхилили.

У клубі вважають, що запропонована сума не відповідає реальній вартості 19-річного таланта. Раніше Кельн уже демонстрував, що розраховує отримати за футболіста значно більше.

Наприкінці травня Брентфорд був готовий заплатити за Ель Малу близько 50 мільйонів євро, і Кельн погоджувався на продаж. Однак тоді сам футболіст відмовився від переїзду до Англії.

Попри невдалий старт переговорів, Боруссія Д не відмовляється від трансферу й, як очікується, найближчим часом повернеться з новою пропозицією. Сам Ель Мала позитивно оцінює можливість переходу до дортмундського клубу, хоча поки продовжує працювати з Кельном під час передсезонної підготовки.

У сезоні-2025/26 він провів 36 матчів, забив 13 голів і віддав п'ять результативних передач.