Німеччина

Португальський півзахисник зацікавлений у продовженні кар’єри в Бундеслізі, а клуби вже розпочали переговори.

Гамбург і Арсенал розпочали переговори щодо повноцінного трансферу атакуючого півзахисника Фабіу Вієйри. Про це повідомляє Sky Sport DE.

Португалець провів минулий сезон у складі німецького клубу на правах оренди та залишився задоволений своїм періодом у Бундеслізі. Сам футболіст хоче продовжити виступи за Гамбург, де його влаштовують умови, місто та робота головного тренера Мерліна Польцина.

За інформацією джерела, сторони вже обговорили можливий перехід і навіть обмінялися конкретними фінансовими пропозиціями. Тепер Вієйра очікує, що клуби зможуть досягти остаточної домовленості.

Минулого сезону 26-річний хавбек зіграв 31 матч у всіх турнірах, у яких відзначився сімома голами та п’ятьма результативними передачами. Його внесок допоміг Гамбургу зберегти місце в елітному дивізіоні Німеччини.

Контракт Вієйри з Арсеналом розрахований до літа 2027 року, однак лондонський клуб готовий розглянути варіант із продажем футболіста, який не входить до основних планів команди.