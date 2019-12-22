Италия

Тренер Дженоа Тиаго Мотта прокомментировал слухи о том, что с 27 декабря команду возглавит Диего Лопес.

После разгрома от Интера Тиаго Мотта заявил, что продолжает работать с Дженоа в нормальном режиме.

"Нам не в чем упрекнуть себя за поражение, – цитирует Тиаго Мотту Sky Sport Italia. – Да, у нас были ошибки, которые привели к разгрому, но мы, по крайней мере, играли, а не отсиживались в обороне. Что касается слухов о моем увольнении, то могу сказать, что с руководством мы об этом не говорили, а уругвайскую прессу я не читаю. Да и итальянскую практически тоже".

Ранее уругвайское издание La Prenca сообщило, что 27 декабря в Геную прибудет экс-тренер Пеньяроля Диего Лопес и возглавит Дженоа.

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