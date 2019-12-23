Италия

Заявление директора Милана Звонимира Бобана едва не спровоцировало конфликт с хозяевами клуба.

После унизительного поражения от Аталанты Звонимир Бобан, ведающий трансферными делами Милана заявил, что "россонери" не дают возможности серьезно усилить состав, чем вызвал недоумение хозяев клуба из Elliott Management.

Однако ситуация была быстро разрешена после того, как Бобан пояснил, что имел в виду правила финансового фэйр-плей.

"Будем ли мы работать на зимнем трансферном рынке? – цитирует Бобана Gazzetta dello Sport. – Посмотрим, что нам позволят сделать. В январе непросто заполучить действительно хороших игроков. Кроме того, финансовый фэйр-плей существенно ограничивает наши возможности, не дает усилиться так, как мы хотим. Не исключено, что мы "сэкономим" сейчас, чтобы плодотворно поработать летом".

Милан ушел на рождественские каникулы на 11-м месте после 17-го тура, набрав 21 очко (6 побед, 3 ничьи и 8 поражений), а еврокубковый сезон пропускает из-за нарушений правил финансового фэйр-плей.

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