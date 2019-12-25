Италия

Словенец назвал причины успеха нового тренера миланского клуба.

Голкипер Интера Самир Ханданович рассказал об атмосфере в команде и об изменениях после прихода Антонио Конте.

"Я горжусь этой командой, которая начала работу под руководством нового тренера шесть месяцев назад в Китае. Мы совершили существенные шаги вперед, и у нас еще есть возможность для роста. Главное то, что команда действует как единое целое и думает об общей цели. Быть капитаном этой команды для меня большая ответственность и гордость.

Я понял, почему Конте делает разницу. Мне нравится в нем то, что, кроме высоких требований к остальным, он предъявляет высокие требования к себе", – приводит слова Хандановича сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

На данный момент Интер делит первую строчку в Серии А с Ювентусом, имея в активе 42 очка.

Ранее сообщалось, что Ханданович провел 100-й "сухой" матч за Интер.

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