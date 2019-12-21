В рамках 17-го тура Серии А Интер на своем поле всухую обыграл Дженоа (4:0).

Таким образом, Самир Ханданович провел свой 100-й матч за "нерадзурри", где не пропустил голов. Это больше, чем любой другой голкипер чемпионата Италии, начиная с сезона-2012/13 (как присоединился к Интеру).

В текущем сезоне Ханданович провел 17 матчей в Серии А: на его счету семь "сухих" матчей. 

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