В рамках 17-го тура Серии А Интер на своем поле всухую обыграл Дженоа (4:0).

Таким образом, Самир Ханданович провел свой 100-й матч за "нерадзурри", где не пропустил голов. Это больше, чем любой другой голкипер чемпионата Италии, начиная с сезона-2012/13 (как присоединился к Интеру).

100 — Samir Handanovic has kept the clean sheet in 100 league games for #Inter, more than any other goalkeeper in Serie A since 2012/13 (since he joined the Nerazzurri). Insurmountable.