Голкипер Интера Самир Ханданович не пропустил в матче против Дженоа.
Самир Ханданович, Getty Images
21 декабря 2019, 21:57
В рамках 17-го тура Серии А Интер на своем поле всухую обыграл Дженоа (4:0).
Таким образом, Самир Ханданович провел свой 100-й матч за "нерадзурри", где не пропустил голов. Это больше, чем любой другой голкипер чемпионата Италии, начиная с сезона-2012/13 (как присоединился к Интеру).
В текущем сезоне Ханданович провел 17 матчей в Серии А: на его счету семь "сухих" матчей.
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