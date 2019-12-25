Италия 25 декабря 2019, 21:40 Гол Малиновского попал в список лучших в Серии А в декабре Руслан Малиновский и еще 10 игроков спорят за звание автора лучшего гола месяца в чемпионате Италии. Руслан Малиновский, Getty Images 25 декабря 2019, 21:40 Серия А представила список авторов лучших голов декабря, в который наряду с Криштиану Роналду и Ромелу Лукаку попал и точный удар Руслана Малиновского за Аталанту в матче против Вероны. Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter. Люди Руслан Малиновский Команды Аталанта Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте