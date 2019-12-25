Италия

Руслан Малиновский и еще 10 игроков спорят за звание автора лучшего гола месяца в чемпионате Италии.

Серия А представила список авторов лучших голов декабря, в который наряду с Криштиану Роналду и Ромелу Лукаку попал и точный удар Руслана Малиновского за Аталанту в матче против Вероны.

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