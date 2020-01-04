Италия

Защитник Ромы Федерико Фасио получил травму на тренировке.

В первом матче 2020 года против Торино Роме придется обойтись без защитника Федерико Фасио.

На утренней тренировке в субботу, 4 января, Фасио получил повреждение мышцы, и хотя травма не очень серьезная, Паулу Фонсека решил поберечь защитника для матча 19-го тура против Ювентуса 12 января.

Матч 18-го тура первенства Серии А Рома — Торино состоится в воскресенье, 5 января. Начало в 21:45 по киевскому времени.

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