Италия

Тренер Интера Антонио Конте считает, что матч против Аталанты станет тестом на зрелость для его команды.

Антонио Конте считает, что Аталанта в данный момент демонстрирует лучший футбол в Серии А, но настроен обыграть бергамасков.

"Гасперини проделал потрясающую работу, построив свою команду, которой можно восхищаться, – сказал тренер Интера во время предматчевой пресс-конференции. – Пожалуй, это будет самое непростое испытание для нас, но все-таки мы постараемся обыграть команду, которая сейчас демонстрирует лучший футбол в Серии А. Это будет тестом на то, готовы ли мы бороться за место на вершине не только на экваторе чемпионата, но и на его финише".

Также Конте прокомментировал факт, что его команда меньше всех пропускает в лиге (15), а Аталанта больше всех забивает (48): "Чтобы побеждать — надо забивать, это бесспорно. Чтобы забивать — надо иметь атаку соответствующего класса. Но не менее важно соблюдать баланс между результативностью атаки и надежностью обороны. Я еще не видел, чтобы чемпионом стала команда, которая много забивает и столько же много пропускает".

Матч Интер — Аталанта состоится в субботу, 11 января. Начало в 21:45 по киевскому времени.

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