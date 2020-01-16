Хавбек присоединится к римлянам следующим летом.
Гонсало Эскаланте, Getty Images
16 января 2020, 15:31
Полузащитник Эйбара Гонсало Эскаланте станет игроком Лацио следующим летом, сообщает издание Mundo Deportivo.
Центральный хавбек присоединится к Лацио следующим летом, когда получит статус свободного агента. Аргентинец уже летал в Рим, где подписал предварительный контракт с "бьянкочелести" до 2024 года.
Эскаланте выступает в составе Эйбара с января 2016 года, перейдя из Катании. В текущем сезоне 26-летний игрок провел 17 поединков в футболке "красно-синих", отличившись двумя ассистами.
Ранее сообщалось, что Эйбар арендовал полузащитника Фиорентины Себастьяна Кристофоро.
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