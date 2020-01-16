Италия

Хавбек присоединится к римлянам следующим летом.

Полузащитник Эйбара Гонсало Эскаланте станет игроком Лацио следующим летом, сообщает издание Mundo Deportivo.

Центральный хавбек присоединится к Лацио следующим летом, когда получит статус свободного агента. Аргентинец уже летал в Рим, где подписал предварительный контракт с "бьянкочелести" до 2024 года.

Эскаланте выступает в составе Эйбара с января 2016 года, перейдя из Катании. В текущем сезоне 26-летний игрок провел 17 поединков в футболке "красно-синих", отличившись двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Эйбар арендовал полузащитника Фиорентины Себастьяна Кристофоро.

Желаете у знавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.