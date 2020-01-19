Италия

Президент неаполитанцев, кажется, жалеет о своем решении.

Президент Наполи Аурелио де Лаурентис желает расстаться с Дженнаро Гаттузо и вернуть Карло Анчелотти из Эвертона, сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Источник уверяет, что Де Лаурентис был неимоверно зол после поражения от Фиорентины, но вернуть Анчелотти будет крайне сложно.

Отметим, что неаполитанцы проиграли четыре из пяти матчей в Серии А под руководством Дженнаро Гаттузо.

Тем не менее, новый главный тренер нашел управу на своих игроков — тех ждет дополнительная тренировка.

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