Италия

Интер серьезно походит к визиту в Неаполь в 18-м туре чемпионата Италии.

Антонио Конте надеется на победу в поединке 18-го тура первенства Серии А над Наполи, однако уверен, что матч будет непростым.

"Если после матча мы сможем увезти с Сан-Паоло очки, то это будет не только важно с турнирной точки зрения, но и поможет футболистам поверить в свои силы, – сказал тренер Интера на предматчевой пресс-конференции. – Я очень уважаю Наполи, силу команды и квалификацию его футболистов. Причем с приходом Дженнаро Гаттузо к классу команды должен добавится присущий новому тренеру боевой дух. Поэтому не стоит недооценивать соперника, лишь глядя в турнирную таблицу".

"Мне кажется, что работу Гаттузо в Милане без оснований оценили слишком низко. Я желаю Дженнаро, чтобы он смог реализовать себя в Наполи, но только не в матче с нами. Нам надо ни в коем случае не дать Ювентусу уйти в отрыв, а для того, чтобы гарантировать себе как минимум равенство по очкам, нам надо побеждать".

Матч Наполи — Интер состоится в понедельник, 6 января. Начало в 21:45 по киевскому времени.

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