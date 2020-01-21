Италия

Бразилец намерен остаться в чемпионате Италии.

Защитник Ромы Жуан Жезус близок к переходу в Фиорентину. Об этом сообщает авторитетный журналист Николо Скира.

По информации источника, бразильский центрбек согласовал с "фиалками" предварительный контракт сроком на три года. Теперь Фиорентине осталось договориться с Ромой о сумме трансфера.

Отмечается, что 28-летний футболист отказался от ряда предложений из Турции и Бразилии, поскольку хочет продолжить свою карьеру только в итальянской Серии А.

В текущем сезоне Жуан Жезус провел за Рому всего четыре поединка во всех турнирах, в которых результативными действиями не отличился.

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