Италия

"Фиалки" хотят подписать хавбека Удинезе.

Полузащитник Удинезе Роландо Мандрагора попал в сферу интересов Фиорентины, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

"Фиалки" намерены укрепить линию полузащиты в январе и попытаются подписать хавбека Удинезе. В ближайшее время "фиолетовые" планируют начать переговоры по 22-летнему игроку.

Действующий контракт Мандрагоры с Удинезе рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне полузащитник провел 21 поединок в футболке "зебр", отличившись тремя голами и тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что Рома согласовала контракт с защитником Ромы Жуаном Жезусом.

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