Италия

Наставник Ювентуса высказался о победе над Ромой в 1/4 финала Кубка Италии.

Ювентус провел отличный первый тайм в четвертьфинальном матче Кубка Италии против Ромы, благодаря которому добыл уверенную победу и пробился в следующую стадию турнира (3:1).

Звездный нападающий "старой синьоры" Криштиану Роналду в очередной раз стал автором гола, что не оставил без внимания главный тренер команды Маурицио Сарри.

"Роналду находится в отменном физическом и психическом состоянии, периодически отличаясь забитыми голами. С точки зрения индивидуальной игры, я не вижу, в чем Роналду может стать лучше. Возможно, в оборонительной игре".

"Я не могу приписать себе заслуги за нынешнюю форму Роналду. Вы можете поблагодарить разве что его мать за то, что она родила такой пример для подражания", — приводит слова Сарри Football Italia.

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