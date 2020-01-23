Италия

Милан рассчитывает продать поляка, отбив вложенные в него год назад средства.

Нынешний сезон складывается не лучшим образом для форварда Милана Кшиштофа Пентека, и клуб не против его продать. При этом "россонери" хотят получить за поляка около 30 млн евро. Сам игрок также не против сменить клуб.

"Кришек уже мысленно решил покинуть Милан. Он не согласен с ролью резервиста", – заявил отец игрока Владислав Пьонтек Sportowe Fakty.

"Ведущие игроки, такие как Кшишек, Сусо, Пакета и Чалханоглу, выставлены на трансфер. Клуб хочет выручить за них деньги на покупку новых игроков. Многие клубы интересуются Кшиштофом, есть предложения по аренде – но Милан не заинтересован в этом, поскольку хочет продать моего сына за те же деньги. Я думаю, что все ждут следующей недели, и тогда будущее Кшишека будет решено", — говорит Пьонтек-старший.

"Кшишек должен определиться, чего он хочет, каковы его планы. Он, конечно же, не согласен с ролью запасного – он хочет регулярно играть, чтобы быть в форме на Евро. Если же он не сможет рассчитывать на это в Милане, то охотно сменит клуб. Думаю, что он больше всего заинтересован в АПЛ".

Интерес к Кшиштофу приписывали Манчестер Юнайтед, Тоттенхэму, Байеру и Ньюкаслу.

В нынешнем сезоне Пьонтек сыграл в 19 матчах за Милан во всех турнирах, отметившись пятью голами и ассистом.