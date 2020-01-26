Италия

Миланский клуб оптимистично настроен относительно перехода датчанина.

Исполнительный директор Интера Беппе Маротта выразил уверенность, что клуб сможет в ближайшее время завершить переход полузащитника Тоттенхэма Кристиана Эриксена.

"Мы ничего не скрываем, в последнее время мы вели переговоры с Тоттенхэмом. Я настроен оптимистично. Надеюсь, переход удастся завершить как можно скорее. Уверен, что все может решиться в ближайшие несколько дней.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм получит за Эриксена 20 миллионов евро.

В текущем сезоне 27-летний игрок провел 28 поединков в футболке "шпор", отличившись тремя голами и тремя ассистами.

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