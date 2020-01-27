Италия

Наставник Наполи высказался о результате матча против Ювентуса.

Наполи на своем поле принимал Ювентус в рамках 21-го тура чемпионата Италии. Неаполитанцы находятся в кризисе, однако они нашли в себе силы обыграть "бьянконерри" в принципиальной игре (2:1).

Главный тренер Наполи Дженнаро Гаттузо прокомментировал положительный для своей команды результат.

"Я поздравляю ребят за ту работу, которую они проделали за последние семь дней, но мы должны продолжать в том же духе, не сдаваться и продолжать совершенствоваться 24 часа в сутки".

"Я пришел в Наполи не так давно, но эта команда была немного мазохистской. Она навредила сама себе определенными отношением и поведением. Нас высмеивали и оскорбляли, часто совершенно справедливо, так что теперь мы должны все изменить".

"Мы еще ничего не добились, и я не верю, что мы продолжим в том же духе. Мы должны держать нос к верху и продолжать", — приводит слова Гаттузо Football Italia.

Представляем вашему вниманию видео голов и обзор матча Наполи — Ювентус.

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