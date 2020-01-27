Италия

Звездный португалец демонстрирует высокий уровень игры в Серии А.

Наполи на своем поле принимал Ювентус. Подопечные Дженнаро Гаттузо находятся в кризисе – об этом свидетельствуют последние результаты команды и положение в турнирной таблице, однако неаполитанцы нашли в себе силы обыграть "бьянконерри" в принципиальной игре (2:1).

Стоит отметить, что, несмотря на поражение, главная звезда Ювентуса Криштиану Роналду продолжает показывать высокий уровень выступлений в рамках итальянской Серии А.

Португальский форвард стал автором единственного мяча своей команды в том матче, продлив свою голевую серию до восьми поединков в чемпионате Италии. За это время Роналду записал на свой счет 12 голов.

Примечательно, что Криштиану пока уступает в гонке бомбардиров Серии А нападающему Лацио Чиро Иммобиле. В активе португальца 17 голов в итальянском первенстве, тогда как у его конкурента — 23.

Представляем вашему вниманию видео голов и обзор матча Наполи — Ювентус.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.