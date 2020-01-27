Италия

Football.ua подводит итоги 21-го тура чемпионата Италии.

Главным итогом 21-го тура первенства Серии А стало осознание того, что и Интер, и Ювентус пока далеки от того, чтобы быть признанными действительно достойными чемпионского титула. Казалось, потеряв очки в матче с Кальяри, Интер подарил "скудетто" действующему чемпиону. Но Юве умудрился выступить еще хуже конкурента.

Повеселила невероятной результативностью Аталанта, внушил надежду поклонникам Милан, а римские соседи впервые за последние 17 лет оба Дерби делла Капитале в сезоне завершили вничью.

Результаты тура

ИТАЛИЯ. СЕРИЯ А, 21 ТУР

Программу тура открывали Брешия и Милан, и противостояние аутсайдера чемпионата с одной из самых титулованных команд Серии А оставило неоднозначное впечатление. С одной стороны, "россонери" одержали вот уже четвертую победу подряд (3 и чемпионате и 1 в Кубке Италии), чего с ними в этом сезоне еще не случалось. С другой — уж очень тяжело далась эта победа.

Временами в дерби Ломбардии Брешия выглядела даже поинтереснее своих географических соседей, и, вполне возможно, заслужила ничью, а то и победу. Однако в Милане появился свой счастливый "джокер". Ребич вот уже второй матч подряд приносит "дьяволам" победы, хотя совсем недавно его называли в числе самых бессмысленных летних приобретений.

Во вторник Милан сыграет в четвертьфинале Кубка Италии дома против Торино. И если команда и здесь сможет добиться победы, то тогда точно можно будет говорить о том, что приглашение Стефано Пьоли пошло на пользу "россонери".

Можно сказать то же самое и о Беппе Якини, который по ходу сезона возглавил Фиорентину, и вот уже в четырех турах кряду не знает с "фиалками" поражений, закрепившись в середине турнирной таблицы.

Правда, последний матч "скуадры виолы" против Дженоа выдался не самым удачным, и если бы не парированный Драговски пенальти от Кришито и еще несколько отличных сейвов, то все могло бы закончиться для хозяев печально.

Еще один аутсайдер чемпионата СПАЛ принимал Болонью, и начало дерби Эмильи-Романьи выдалось удачным для феррарцев, но окончание принесло волевую победу команде Синиши Михайловича.

С немалым интересом ожидался выезд в Турин Аталанты, умудрившейся в прошлом туре проиграть как раз СПАЛу. Но то, что все увидели на Стадио Олимпико Гранде Торино, превзошло любые ожидания.

Впервые в своей истории Аталанта выиграла в Серии А с разницей в семь мячей. Бергамаски попросту не замечали соперников, которые, несмотря на все старания, ничего не могли поделать, кроме как заработать две красные карточки от отчаяния и полного бессилия. Гости забивали издали, наносили разящие удары в упор, наказывали соперника за фолы точными выстрелами с 11-метровой отметки, раскатывали неторопливые и выверенные комбинации, проводили стремительные многоходовки...

Однако на фоне всеобщего (тифози Торино не в счет) восхищения, невольно возникает мысль о том, почему Аталанте подобные "феерии" удаются лишь время от времени? Как бы Джан Пьеро Гасперини научить свою команду распределять силы равномерно?

Впрочем, сам тренер сказал, что если бы это было возможно, то Аталанта была бы чемпионом. Так что пока просто восхищаемся хет-триком Иличича, двумя ассистами Гомеса и пожелаем Малиновскому, вышедшему на замену при счете 0:5, стать таким же знаковым игроком для "богини" как эта сладкая парочка.

Но как бы не жалко было Торино, главным неудачником субботы, наверное, стоит назвать Интер. Недавний лидер Серии А в третьем туре подряд играет вничью, третий раз ведет в счете и не может его удержать, причем сделал это с топ-командой (Аталанта), аутсайдером (Лечче) и крепким середняком (Кальяри) — обсолютная "демократичность" претендента на "корону".

А как хорошо все начиналось! Янг, дебютировавший в стартовом составе из-за кадрового кризиса в Интере, сделал отличную передачу на Мартинеса, и Лаутаро переиграл оппонента (возможно, и не без нарушения) в штрафной площадке и открыл счет. А вот дальше все пошло не так весело.

Нельзя сказать, что у хозяев не было возможностей убить интригу в матче, но мяч упорно не шел в ворота. При этом, как и в большинстве матчей "нерадзурри", ощущалось нежелание рисковать. Эдакая неуверенность в своих силах, которая не позволяет дожать заведомо более слабого соперника.

В итоге под занавес встречи Наингголан (пусть и с небольшим рикошетом), в очередной раз наказал свой "любимый" клуб, которому он по-прежнему принадлежит. А хозяева напоследок еще и потеряли из-за удаления распсиховавшегося Мартинеса, и, естественно, как минимум в следующем матче не смогут рассчитывать на аргентинца.

Если говорить об уверенности в себе, то в этом смысле хочется привести в пример Интеру Рому. У "волков" кадровые проблемы похлеще, чем у "змеев", и тренер тоже новый, причем не столь именитый, как Антонио Конте, и игровая схема поменялась. Но при этом команда Паулу Фонсеки всегда играет нагло (в хорошем смысле этого слова), агрессивно, стараясь "подмять" соперника, а не подстраивается под него.

Именно так действовали "джаллоросси" в Дерби делла Капитале против Лацио. Несмотря на то, что явным фаворитом поединка на Сталио Олимпико были "орлы" (11-матчевая победная серия в чемпионате чего стоит!), большую часть игрового времени хозяевами себя чувствовали номинальные гости.

Шедевром футбольного искусства очередное римское дерби не стало, и оба мяча были забиты благодаря грубым ошибкам вратарей (неудачной игре на выходе Стракоши и неуверенным действиям Пау Лопеса при попытке выковырять мяч из-под перекладины). Но обе команды доказали обоснованность своих претензий по крайней мере на путевки в Лигу чемпионов.

Завершал программу тура еще один знаковый поединок последних лет в Серии А: Наполи — Ювентус. Да, сегодня речь не идет о борьбе за титул, поскольку "партенопеи" увязли в нижней части турнирной таблицы (13 место), и даже Лига Европы представлялась перед матчем, как нечто трудно достижимое.

Стоит отдать должное подопечным Дженнаро Гаттузо. Они вышли на поединок без тени страха и без той вялости, которая была присуща "осликам" во многих матчах нынешнего сезона. Нельзя сказать, что Наполи создал массу проблем своему бывшему тренеру Маурицио Сарри и его команде, но смотрелся вполне привлекательно. И все же казалось, что вот-вот Ювентус "наиграется" и укажет неаполитанцам на их нынешнее место.

А все вышло совсем не так. Пропустив первыми, гости явно растерялись. Ведь после ничьей Интера они уже предвкушали, как увеличат отрыв от преследователей до шести очков. Все попытки хотя бы сравнять счет, не приводили ни к чему серьезному у ворот Мерета. Более того. Инсинье удвоил счет! И даже то, что Криштиану Роналду продолжил свою забивную серию, сведя преимущество неаполитанцев до минимума, не испортило праздника на Сан-Паоло.

Так, в течение одной недели Наполи выбил из Кубка действующего обладателя трофея Лацио, а в Серии А обыграл чемпиона Италии. Может, Гаттузо прав, и "поворотный момент" для его команды состоялся?

Продолжают радовать своих поклонников Верона и Парма, уже в ближайшем будущем имеющие шанс вытеснить из зоны Лиги Европы теряющего очки в каждом туре Кальяри. Парма еще в первом тайме обеспечила себе победу над Удинезе.

А во встрече новичков Серии А Верона крупно обыграла дома Лечче. Шахов, еще не окончательно восстановившийся после травмы, попал в заявку на матч, однако на поле так и не появился.

Интересные факты

- Милан впервые в нынешнем сезоне смог выиграть 4 матча подряд во всех турнирах.

- Драговски (Фиорентина) отразил три из четырех пенальти, назначенных в его ворота в матчах Серии А.

- Только Лионель Месси (7) и Серхио Агуэро (6) оформили больше "хет-триков" (3 и более гола) за последние два года в пяти ведущих лигах Европы, чем Йосип Иличич (4).

- Аталанта впервые в своей истории выиграла матч Серии А с разницей в 7 мячей.

- Торино впервые в своей истории проиграл домашний матч Серии А с разницей в 7 мячей.

- Лаутаро Мартинес 7 раз открывал счет в матчах Серии А в нынешнем сезоне (столько же, сколько Чиро Иммобиле).

- Раджа Наингголан чаще других команд в Серии А поражал ворота Интера — 6 раз, причем 4 из них — на Джузеппе Меацца.

- Рома и Лацио завершили оба римских дерби в Серии А вничью впервые с сезона-2002/03.

- Впервые в нынешнем сезоне Серии А Ювентус не нанес ни одного удара в створ ворот в первом тайме.

Сборная тура

Игрок тура

Турнирная таблица

ИТАЛИЯ. СЕРИЯ А, 2019 — 2020

# И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О ФОРМА 1 Ювентус 21 16 3 2 40 21 19 51 2 Интер 21 14 6 1 42 18 24 48 3 Лацио 20 14 4 2 47 19 28 46 4 Рома 21 11 6 4 38 23 15 39 5 Аталанта 21 11 5 5 57 28 29 38 6 Кальяри 21 8 7 6 36 32 4 31 7 Парма 21 9 4 8 29 27 2 31 8 Милан 21 9 4 8 22 26 -4 31 9 Верона 20 8 5 7 25 22 3 29 10 Наполи 21 7 6 8 30 29 1 27 11 Болонья 21 7 6 8 32 33 -1 27 12 Торино 21 8 3 10 26 35 -9 27 13 Фиорентина 21 6 7 8 25 29 -4 25 14 Удинезе 21 7 3 11 19 33 -14 24 15 Сассуоло 21 6 5 10 32 35 -3 23 16 Сампдория 21 5 5 11 20 33 -13 20 17 Лечче 21 3 7 11 23 42 -19 16 18 СПАЛ 21 4 3 14 15 33 -18 15 19 Дженоа 21 3 6 12 21 41 -20 15 20 Брешия 21 4 3 14 19 39 -20 15

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ИТАЛИЯ. СЕРИЯ А, 22 ТУР

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