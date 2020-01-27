Италия

Сердце тренера Интера Антонио Конте не выдержало напряжения матча.

Вскоре после финального свистка матча 21 тура чемпионата Италии против Кальяри, в котором Интер не удержал победу, Антонио Конте понадобилась медицинская помощь — сообщает sempreinter.com.

По окончании матча Конте, очень эмоционально реагировавший на все решения арбитра по ходу встречи, решил высказать все, что он думает о Джанлуке Манганьелло, Пока главный тренер Интера боролся со своим ассистентом Габриэле Ориали, пытавшимся помешать устроить разборки с рефери, у Конте случился приступ тахикардии.

Тренеру "нерадзурри" оказала первую помощь медицинская бригада клуба, после чего Конте покинул стадион, отказавшись от общения с прессой.

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