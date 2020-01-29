Италия

Защитник Ромы Алессандро Флоренци до конца сезона будет выступать в Валенсии.

В среду, 29 января, защитник Ромы Алессандро Флоренци отправится в Валенсию, чтобы пройти медициоское обследование и подписать контракт с левантийцами — сообщил сайт Джанлуки Ди Марцио.

Валенсия хотела договориться об аренде до конца сезона с правом выкупа, однако в итоговом соглашении фигурирует "чистая" аренда до июня 2020 года без дополнительных условий.

28-летний игрок национальной сборной Италии (35 матчей, 2 гола) всю карьеру, за исключением аренды на сезон в Кротоне (36 матчей во всех турнирах, 11 голов)), провел в Роме (272, 28).

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