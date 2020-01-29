Италия

Уругвайский атакующий полузащитник Гастон Перейро продолжит карьеру в Серии А.

Гастон Перейро прибыл на Сардинию для подписания контракта с Кальяри — сообщает сайт Джанлуки Ди Марцио.

"Я здесь чтобы продолжить традицию успешных выступлений уругвайцев в Кальяри, – заявил Гастон, ступив на итальянскую землю, встречавшим его репортерам и болельщикам. – Я рад, что буду играть здесь. Я в хорошей форме и готов играть прямо сейчас".

Поскольку контракт с ПСВ Перейро истекает 30 июня 2020 года, он обойдется Кальяри примерно в 2,5 миллиона евро.

24-летний атакующий полузащитник (10 матчей и 4 гола за национальную сборную Уругвая) выступал за Насьональ (46 матчей во всех турнирах, 12 голов) и ПСВ (151, 49).

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