Италия

Хавбек Сассуоло обойдется "фиалкам" в 15 млн евро + бонусы.

Полузащитник Сассуоло Джозеф Альфред Дункан попал в сферу интересов Фиорентины и может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Николо Скира, руководство "фиалок" ведет активные переговоры с Сассуоло по переходу ганского футболиста, которые проходят в положительном ключе.

Стороны договорились о трансфере 26-летнего Дункана за 15 миллионов евро + бонусы за успешные выступления игрока.

Альфред Дункан, в свою очередь, подпишет контракт с новым клубом до 2024 года и будет получать 1,5 миллиона евро в год.

В текущем сезоне Серии А Джозеф Альфред Дункан провел за Сассуоло 13 поединков, в которых забил один гол и отдал пять результативных передач.

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