Хавбек Сассуоло обойдется "фиалкам" в 15 млн евро + бонусы.
Альфред Дункан, Getty Images
29 января 2020, 21:49
Полузащитник Сассуоло Джозеф Альфред Дункан попал в сферу интересов Фиорентины и может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно.
Как сообщает журналист Николо Скира, руководство "фиалок" ведет активные переговоры с Сассуоло по переходу ганского футболиста, которые проходят в положительном ключе.
Стороны договорились о трансфере 26-летнего Дункана за 15 миллионов евро + бонусы за успешные выступления игрока.
Альфред Дункан, в свою очередь, подпишет контракт с новым клубом до 2024 года и будет получать 1,5 миллиона евро в год.
В текущем сезоне Серии А Джозеф Альфред Дункан провел за Сассуоло 13 поединков, в которых забил один гол и отдал пять результативных передач.
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