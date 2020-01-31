Италия

"Нерадзурри" приобрели игрока для молодежной команды.

18-летний нападающий Насьоналя Мартин Сатриано стал игроком Интера, сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Уругваец подписал контракт до лета 2024 года и изначально будет выступать за Примаверу "нерадзурри".

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