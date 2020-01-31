Италия 31 января 2020, 17:13 Интер подписал нападающего Насьоналя "Нерадзурри" приобрели игрока для молодежной команды. Мартин Сатриано, ФОТО: СКРИНШОТ 31 января 2020, 17:13 18-летний нападающий Насьоналя Мартин Сатриано стал игроком Интера, сообщает официальный сайт итальянского клуба. Уругваец подписал контракт до лета 2024 года и изначально будет выступать за Примаверу "нерадзурри". Предлагаем следить за всеми актуальными новостями в последний день зимнего трансферного окна в специальной онлайн трансляции от Football.ua. Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter Команды Интер Насьональ М Источники ФК Интер Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте