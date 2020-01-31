Форвард Эмполи Антонино Ла Гумина продолжит карьеру в Сампдории.
Антонино Ла Гумина, фото ФК Сампдория
31 января 2020, 21:14
Сампдория усилила атаку команды нападающим Эмполи Антонино Ла Гуминой — сообщил официальный сайт "блучеркьяти".
Соглашение представляет аренду до конца сезона-2020/21 с обязательством выкупа. 23-летний футболист уже подписал с Самп личный контракт до июня 2024 года.
Ла Гумина ранее выступал за Палермо (39 матчей во всех турнирах, 12 голов), Тернану (17, 2) и Эмполи (31, 4).
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