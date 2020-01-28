Италия

19-летний норвежец отправился на повышение.

Сампдория объявила о подписании полузащитника Кристоффера Аскильдсена из Стабека.

19-летний норвежец перешел в новый клуб на правах аренды с обязательным правом выкупа.

Финансовые детали сделки не уточняются. Футболист подписал контракт с Сампдорией до 30 июня 2020 года.

В чемпионате Норвегии сезона-2019 Кристоффер Аскильдсен провел 14 поединков, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Стоит отметить, что за всеми состоявшимися трансферами итальянской Серии А вы можете следить на нашем сайте.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook и Instagram.