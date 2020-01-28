19-летний норвежец отправился на повышение.
Кристоффер Аскильдсен, ФК Сампдория
28 января 2020, 20:46
Сампдория объявила о подписании полузащитника Кристоффера Аскильдсена из Стабека.
19-летний норвежец перешел в новый клуб на правах аренды с обязательным правом выкупа.
Финансовые детали сделки не уточняются. Футболист подписал контракт с Сампдорией до 30 июня 2020 года.
В чемпионате Норвегии сезона-2019 Кристоффер Аскильдсен провел 14 поединков, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.
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