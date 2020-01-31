Португальский нападающий продолжает собирать индивидуальные награды.
Криштиану Роналду стал самым ценным игроком чемпионата Италии по итогам январе, сообщает официальный сайт лиги.
Португалец отметился роскошной статистикой, забив семь голов и отдав результативную передачу в четырех поединках Серии А.
Напомним, что по итогам прошлого месяца аналогичной награды удостоился полузащитник Лацио Сергей Милинкович-Савич.
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