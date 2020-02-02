Италия

Рокко Коммиссо прокомментировал поражение своей команды в 22-м туре чемпионата Италии.

Президент Фиорентины Рокко Коммиссо остался недоволен судейством в поединке 22-го тура первенства Серии А против Ювентуса.

"За шесть месяцев, которые я нахожусь в итальянском футболе, я ни разу не критиковал арбитров, – цитирует Коммиссо DAZN. – Но сейчас я скажу, что судьи не должны решать исход матчей. Если первый пенальти был спорный, то второго попросту не было. Ювентус — достаточно сильная команда. Дайте ей играть и выигрывать, но зачем помогать? Наша команда уже не в первый раз страдает от судейства. Достаточно вспомнить недавние матчи против Интера и Дженоа".

Победа над Фиорентиной стала 1600-й для Ювентуса в Серии А.

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