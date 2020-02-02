Италия

Зимний трансферный рынок стал затратным для "фиалок".

Директор Фиорентины Даниэле Праде доволен работой, проведенной на зимнем трансферном рынке.

"Мы подписали несколько игроков, которые помогут команде уже сейчас, а также в будущем, – цитирует Праде DAZN. – Президент инвестировал в новых игроков на всех уровнях 70 миллионов евро на зимнем трансферном рынке. Наша цель — не сиюминутный успех, а построение конкурентоспособной команды кирпичик за кирпичиком".

Первым испытанием для Фиорентины после закрытия трансферного окна стал матч 22-го тура чемпионата Италии против Ювентуса. В стартовом составе "фиалок" нашлось место двум январским новичкам — нападающему Кутроне и защитнику Игору, а еще один, полузащитник Агудело, остался в запасе.

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