Италия

Американский владелец "фиалок" продолжает отстаивать свою позицию.

Президент Фиорентины Рокко Коммиссо продолжают информационную "войну" с Павлом Недведом. После поединка его команды против Ювентуса, Рокко раскритиковал судейство, упрекнув их в предвзятости.

Вице-президент "старой синьоры" резко отреагировал на слова своего визави, подчеркнув силу Ювентуса на футбольном поле по спортивному принципу.

Сейчас же Коммиссо утверждает, что тем высказыванием желает добиться справедливости не только по отношению против Ювентуса, но и за весь итальянский футбол.

"Мои слова были адресованы не только Ювентусу. Я сделал это для итальянского футбола, на который смотрит весь мир. Например, в ESPN спорные арбитром решения также были подчеркнуты в прямом эфире — еще до того, как я что-то сказал".

"Были определенные факты и я вмешался, чтобы защитить интересы своей команды", — приводит слова президента Football Italia.

Вашему вниманию итоги 21-го тура Серии А от Football.ua.

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