Италия

Вице-президент Ювентуса Павел Недвед ответил на обвинения владельца Фиорентины Рокко Коммиссо.

После поражения Фиорентины от Ювентуса Рокко Коммиссо заявил, что пенальти в ворота его команды назначались необоснованно.

"Если честно, то мы все уже устали от того, что каждый, кто проигрывает Ювентусу, начинает искать себе какие-то нелепые оправдания вроде несправедливого судейства, – цитирует ответ Недведа DAZN. – Я очень уважаю президента Коммиссо, но скажу ему то же самое, что и другим — Ювентус выиграл, потому что играл лучше, а ваши команды проигрывают, потому что слабее. Смиритесь".

В матче 22-го тура чемпионата Италии Ювентус одержал свою 1600-ю победу в Серии А.

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