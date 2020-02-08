Тесты

Football.ua предлагает читателям проверить себя, ответив на вопросы о легендарном противостоянии.

В воскресенье, 9-го февраля, на легендарном Джузеппе Меацца Интер в очередной раз примет Милан. Невозможно пересчитать всех легенд и суперзвёзд, выходивших по обе стороны в истории этого противостояния — одних Кубков Чемпионов команды на двоих выиграли десять.



В честь большого футбольного матча мы подготовили онлайн-викторину, посвящённую истории миланского дерби.

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Начало матча запланировано на 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.

Виталий Пасичный

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