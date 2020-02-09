Италия

В 23-м туре чемпионата Италии Лечче без Шахова смог на выезде обыграть Наполи.

После победы Вероны над Ювентусом в 23-м туре первенства Серии А, сенсацию сотворил еще один новичок высшего итальянского дивизиона — Лечче.

В "южном дерби" в Неаполе "джаллоросси" не просто не дали "партенопеям" реализовать свое игровое преимущество, но и жестоко наказывали соперника чуть ли не за каждую ошибку.

Единственное, чего удалось добиться команде Дженнаро Гаттузо, это, проигрывая в два мяча, сократить счет до минимума.

Евгений Шахов провел весь матч на скамейке запасных.

Наполи — Лечче 2:3

Голы: Милик, 48, Кальехон, 90 — Лападула, 29, 61, Манкозу, 82.

Наполи: Оспина — Мариу Руй, Максимович, Кулибали, Ди Лоренцо — Демме, Лоботка (Мертенс, 46), Зелиньски — Политано (Кальехон, 62), Милик, Инсинье (Лосано, 76).

Лечче: Вигорито — Донати, Лучони, Россеттини, Рисполи — Барак, Дейола (Пас, 90+1), Сапонара, Майер (Петриччоне, 68) — Фалько (Манкозу, 75), Лападула.

Предупреждение: Кулибали, Зьелински, Милик, Руи, Демме — Рисполи, Вигорито.

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