Италия

Football.ua представляет анонс матчей 23-го тура чемпионата Италии.

В 23-м туре первенства Серии А Лацио отправится в Парму, чтобы доказать случайность осечки с Вероной, Наполи примет соседей-южан из Лечче и попытается прорваться в зону Лиги Европы, а Ювентусу предстоит закрепить свою лидирующую позицию.

Расписание матчей

ИТАЛИЯ. СЕРИЯ А, 23 ТУР

Рома – Болонья

Пятница, 7 февраля, 21:45. Рим, Стадио Олимпико. Арбитр — Марко Гуида. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1

Рома продолжает свой героический марафон в условиях кадрового кризиса, но силы подопечных Паулу Фонсеки не безграничны, что доказало поражение от Сассуоло (2:4).

В данный момент ситуация осложнилась еще и дисквалификацией одного из лучших ассистентов лиги Лоренцо Пеллегрини, а январские приобретения пока не готовы в полной мере заменить выбывших.

Удастся ли неуступчивой Болонье Синиши Михайловича воспользоваться проблемами соперника на Стадио Олимпико, особенно если учесть, что "россоблу" также не смогут сыграть в сильнейшем составе?

Интересные факты

– Рома выиграла последние три домашних матча против Болоньи во всех турнирах.

– В минувшем сезоне матч Рома — Болонья завершился со счетом 2:1.

– В первом круге Рома выиграла с таким же счетом.

Ориентировочные составы

Рома: Пау Лопес — Сантон, Манчини, Смоллинг, Спинаццола — Кристанте, Верету — Ундер, Пасторе, Клюйверт — Джеко.

Болонья: Скорупски — Томиясу, Данило, Бани, Денсвил — Домингес, Схутен — Орсолини, Сориано, Барроу — Паласио.

Не сыграют: Пеллегрини, Дзаньоло, Дзаппакоста, Диавара — Поли, Дейкс, Крейчи, Медель.

Под вопросом: Сансоне, Сантандер (оба — Болонья).

прогноз 2:2

Фиорентина – Аталанта

Суббота, 8 февраля, 16:00. Флоренция, Стадио Артемио Франки. Арбитр — Маурицио Мариани. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

В последнее время Аталанта куда лучше выглядит на выезде, поэтому у "богини" неплохие шансы во Флоренции. Настораживает лишь то, что лучший тренер Серии А сезона-2018/19 Джан Пьеро Гасперини неохотно идет на эксперименты с составом, а соперники постепенно приспосабливаются к стилю бергамасков.

Интересные факты

– Беспроигрышная серия Фиорентины в домашних матчах против Аталанты во всех турнирах составляет 19 поединков.

– В минувшем сезоне матч Фиорентина — Аталанта завершился со счетом 2:0.

– В первом круге соперники сыграли вничью — 2:2.

– За последний календарный год Фиорентина и Аталанта также трижды сыграли в Кубке Италии: ничья (3:3), победа Аталанты (2:1) и победа Фиорентины (2:1).

Ориентировочные составы

Фиорентина: Драговски — Миленкович, Песселья, Касерес — Лирола, Бенасси, Пулгар, Кастровилли, Дальберт — Кьеза, Кутроне.

Аталанта: Голлини — Толой, Паломино, Джимсити — Кастань, Фрелер, Пашалич, Госенс — Гомес — Иличич, Сапата.

Не сыграют: Рибери, Дункан, Куаме — де Роон.

прогноз 2:4

Торино – Сампдория

Суббота, 8 февраля, 19:00. Турин, Стадио Олимпико Гранде Торино. Арбитр — Паоло Валери. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1

Торино попытается прервать свою унизительную серию уже с новым тренером, но хватит ли Морено Лонго мастерства переиграть умудренного опытом тактика Клаудио Раньери?

Интересные факты

– Проигрышная серия Торино в чемпионате составляет 3 матча.

– Торино пропускает не менее двух мячей в последних трех матчах Серии А.

– Торино не проигрывает Сампдории дома 5 матчей во всех турнирах.

– В минувшем сезоне матч Торино — Сампдория завершился со счетом 2:1.

– В первом круге сильнее оказалась Сампдория — 1:0.

Ориентировочные составы

Торино: Сиригу — Иццо, Нкулу, Льянко — Де Сильвестри, Лукич, Ринкон, Айна — Беренгер, Белотти, Верди.

Сампдория: Аудеро — Берешиньски, Колли, Тонелли, Ауджелло — Рамирес, Торсби, Экдаль, Линетти — Квальярелла, Габбьядини.

Не сыграют: Базелли, Ансальди, Дзадза — Янкто, Феррари, Депаоли.

прогноз 2:0

Верона – Ювентус

Суббота, 8 февраля, 21:45. Верона, Стадио Марк'Антонио Бентегоди. Арбитр — Давиде Масса. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1

Ювентус наверняка благодарен Вероне за ничью против Лацио, которая не позволила "орлам" выйти на второе место и приблизиться к лидеру на два очка. Однако никаких подарков для хозяев "старая синьора" готовить не собирается.

В последних матчах отличная игра Дугласа Косты позволила Ювентусу выйти в лидеры Серии А по контролю мяча, однако не факт, что Маурицио Сарри рискнет выпустить бразильца в стартовом составе.

Скорее всего, гости начнут матч против очень непростой Вероны с более осторожной тактикой, используя "под нападающими" Рэмси.

Интересные факты

– Беспроигрышная серия Вероны в чемпионате составляет 7 матчей.

– Верона забивает не менее двух мячей в последних трех домашних матчах Серии А.

– В первом круге Ювентус минимально обыграл Верону — 2:1.

Ориентировочные составы

Верона: Сильвестри — Ррахмани, Кумбулла, Давидович — Фараони, Амрабат, Велозу, Лазович — Дзакканьи, Пессина — Верре.

Ювентус: Щесны — Куадрадо, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро — Бентанкур, Пьянич, Рабио — Рэмси — Дибала, Криштиану Роналду.

Не сыграют: Кьеллини, Хедира, Демирал, Данило (все — Ювентус).

прогноз 1:2

СПАЛ – Сассуоло

Воскресенье, 9 февраля, 13:30. Феррара, Стадио Паоло Мацца. Арбитр — Пьеро Джакомелли

Интересные факты

– Проигрышная домашняя серия СПАЛа в чемпионате составляет 3 матча.

– Сассуоло не проигрывает СПАЛу в последних пяти матчах во всех турнирах.

– В минувшем сезоне матч СПАЛ — Сассуоло завершился со счетом 0:2.

– В первом круге Сассуоло выиграл еще более уверенно — 3:0.

Ориентировочные составы

СПАЛ: Бериша — Томович, Викари, Бонифаци — Стрефецца, Дабо, Миссироли, Кастро, Реца — Петанья, Ди Франческо.

Сассуоло: Консильи — Тольян, Романья, Феррари, Кириакопулос — Обьянг, Локателли — Берарди, Джуричич, Бога — Капуто.

Не сыграют: Д'Алессандро — Кирикеш.

прогноз 0:2

Дженоа – Кальяри

Воскресенье, 9 февраля, 16:00. Генуя, Стадио Комунале Луиджи Феррарис. Арбитр — Джампаоло Кальварезе

Кальяри и Дженоа уже довольно давно не испытывали вкуса побед в Серии А, однако на сей раз выигрыш нужен обеим командам, как воздух. Сардинийцам — чтобы защитить свою шестую позицию от посягательств конкурентов, Дженоа — чтобы попытаться выбраться из зоны вылета.

🎥 | DAL CAMPO



Partitelle ad alta intensità ⚽️⚡️🧤#forzaCasteddu pic.twitter.com/ROoppv8W2V — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) February 5, 2020

Интересные факты

– Безвыигрышная серия Кальяри в чемпионате составляет 8 матчей.

– Дженоа не может выиграть в Серии А 4 тура.

– Ничейная серия Кальяри в чемпионате составляет 3 матча.

– В минувшем сезоне матч Дженоа — Кальяри завершился со счетом 1:1.

– В первом круге сильнее был Кальяри — 3:1.

Ориентировочные составы

Дженоа: Перин — Бираски, Сапата, Мазьелло — Гильоне, Кассата, Шене, Стураро, Кришито — Пинамонти — Санабрия.

Кальяри: Краньо — Фараго, Писакане, Клаван, Пеллегрини — Нандес, Олива, Ионицэ — Наингголан, Жоао Педро — Симеоне.

Не сыграют: Ромеро, Берами, Лерагер — Чигарини, Паволетти, Чеппителли, Рог, Черри.

прогноз 1:1

Наполи – Лечче

Воскресенье, 9 февраля, 16:00. Неаполь, Стадио Сан-Паоло. Арбитр — Антонио Джуя. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1

Решение Дженнаро Гаттузо вернуться к тактической расстановке 4-3-3 пошло на пользу Наполи. После двух побед неаполитанцы лишь на два очка отстают от зоны Лиги Европы.

Настораживает поклонников "партенопеев" лишь то, что их нынешний соперник Лечче в прошлом туре легко разобрался с Торино (4:0).

Интересные факты

– Наполи выиграл у Лечче последние 4 домашних матча во всех турнирах.

– Наполи забивает не менее двух мячей в последних трех матчах против Лечче во всех турнирах.

– Лечче не может забить в последних трех матчах Серии А на выезде.

– Выездная проигрышная серия Лечче в чемпионате составляет 3 матча.

– Лечче пропускает не менее двух мячей в последних трех матчах Серии А на выезде.

– В первом круге Наполи разгромил Лечче — 4:1.

Ориентировочные составы

Наполи: Мерет — Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Мариу Руи — Аллан, Демме, Зьелински — Кальехон, Милик, Инсинье.

Лечче: Вигорито — Рисполи, Россеттини, Лукиони, Донати — Майер, Дейола, Барак — Сапонара — Лападула, Фалько.

Не сыграют: Эльмас, Малькюи, Гулам — Бабакар, Габриэль, Тахцидис, Фариас, Меччарьелло.

прогноз 2:0

Брешия – Удинезе

Воскресенье, 9 февраля, 16:00. Брешия, Стадио Марио Ригамонти. Арбитр — Марко Пиччинини

Интересные факты

– Удинезе выиграл последние три матча против Брешии во всех турнирах.

– Безвыигрышная серия Брешии в чемпионате составляет 7 матчей.

– В первом круге Брешия обыграла Удинезе — 1:0.

Ориентировочные составы

Брешия: Йоронен — Сабелли, Чистана, Чансельор, Матею — Бизоли, Тонали, Дессена — Ромуло — Балотелли, Айе.

Удинезе: Муссо — Бекао, Троост-Эконг, Нуйтинк — Стригер-Ларсен, Де Поль, Мандрагора, Фофана, Сема — Лазанья, Окака.

Не сыграют: Торрегросса — Самир.

прогноз 0:2

Парма – Лацио

Воскресенье, 9 февраля, 19:00. Парма, Стадио Эннио Тардини. Арбитр — Марко Ди Белло. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

Упустив шанс выйти на второе место, сыграв вничью против Вероны, Лацио предпримет еще одну попытку обойти Интер в турнирной таблице. Парма находится в кадровом кризисе, однако и в составе гостей будут отсутствовать дисквалифицированные Штефан Раду и Милинкович-Савич.

Интересные факты

– Беспроигрышная серия Лацио в чемпионате составляет 17 матчей.

– Лацио выиграл у Пармы последние три матча во всех турнирах.

– Лацио забивает не менее двух мячей в последних трех матчах против Пармы во всех турнирах.

– В минувшем сезоне матч Парма — Лацио завершился со счетом 0:2.

– В первом круге римляне также были сильнее — 2:0.

Ориентировочные составы

Парма: И.Раду — Дармиан, Якопони, Бруну Алвеш, Гальоло — Эрнани, Бругман, Барилла — Куцка, Капрари, Куцка.

Лацио: Стракоша — Луис Фелипе, Ачерби, Баштуш — Лаццари, Пароло, Лукас Лейва, Луис Альберто, Лулич — Кайседо, Иммобиле.

Не сыграют: Жервиньо, Инглезе, Грасси, Кулусевски, Сепе — Милинкович-Савич, Ш.Раду, Лукаку, Катальди, Корреа.

прогноз 1:2

Интер – Милан

Воскресенье, 9 февраля, 21:45. Милан, Стадио Джузеппе Меацца. Арбитр — Фабио Мареска. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

Полный анонс поединка читайте отдельным материалом в день матча на Football.ua.

Турнирная таблица

ИТАЛИЯ. СЕРИЯ А, 2019 — 2020

# И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О ФОРМА 1 Ювентус 22 17 3 2 43 21 22 54 2 Интер 22 15 6 1 44 18 26 51 3 Лацио 22 15 5 2 52 20 32 50 4 Аталанта 22 11 6 5 59 30 29 39 5 Рома 22 11 6 5 40 27 13 39 6 Кальяри 22 8 8 6 38 34 4 32 7 Парма 22 9 5 8 31 29 2 32 8 Милан 22 9 5 8 23 27 -4 32 9 Верона 22 8 7 7 26 23 3 31 10 Наполи 22 8 6 8 34 31 3 30 11 Болонья 22 8 6 8 34 34 0 30 12 Торино 22 8 3 11 26 39 -13 27 13 Сассуоло 22 7 5 10 36 37 -1 26 14 Фиорентина 22 6 7 9 25 32 -7 25 15 Удинезе 22 7 3 12 19 35 -16 24 16 Сампдория 22 5 5 12 22 37 -15 20 17 Лечче 22 4 7 11 27 42 -15 19 18 Дженоа 22 3 7 12 23 43 -20 16 19 Брешия 22 4 3 15 20 41 -21 15 20 СПАЛ 22 4 3 15 16 38 -22 15

Бомбардиры

Ассистенты

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.