В 23-м туре первенства Серии А Лацио отправится в Парму, чтобы доказать случайность осечки с Вероной, Наполи примет соседей-южан из Лечче и попытается прорваться в зону Лиги Европы, а Ювентусу предстоит закрепить свою лидирующую позицию.

Расписание матчей

ИТАЛИЯ. СЕРИЯ А, 23 ТУР

07 ФЕВРАЛЯ 2020

21:45 Рома Рома -:- Болонья Болонья  

08 ФЕВРАЛЯ 2020

16:00 Фиорентина Фиорентина -:- Аталанта Аталанта  
19:00 Торино Торино -:- Сампдория Сампдория  
21:45 Верона Верона -:- Ювентус Ювентус  

09 ФЕВРАЛЯ 2020

13:30 СПАЛ СПАЛ -:- Сассуоло Сассуоло  
16:00 Дженоа Дженоа -:- Кальяри Кальяри  
16:00 Наполи Наполи -:- Лечче Лечче  
16:00 Брешия Брешия -:- Удинезе Удинезе  
19:00 Парма Парма -:- Лацио Лацио  
21:45 Интер Интер -:- Милан Милан  

 

Рома – Болонья

Пятница, 7 февраля, 21:45. Рим, Стадио Олимпико. Арбитр — Марко Гуида. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1

Рома продолжает свой героический марафон в условиях кадрового кризиса, но силы подопечных Паулу Фонсеки не безграничны, что доказало поражение от Сассуоло (2:4). 

В данный момент ситуация осложнилась еще и дисквалификацией одного из лучших ассистентов лиги Лоренцо Пеллегрини, а январские приобретения пока не готовы в полной мере заменить выбывших.

Удастся ли неуступчивой Болонье Синиши Михайловича воспользоваться проблемами соперника на Стадио Олимпико, особенно если учесть, что "россоблу" также не смогут сыграть в сильнейшем составе?

Интересные факты

– Рома выиграла последние три домашних матча против Болоньи во всех турнирах.

– В минувшем сезоне матч Рома — Болонья завершился со счетом 2:1.

– В первом круге Рома выиграла с таким же счетом.

Ориентировочные составы

Рома: Пау Лопес — Сантон, Манчини, Смоллинг, Спинаццола — Кристанте, Верету — Ундер, Пасторе, Клюйверт — Джеко.

Болонья: Скорупски — Томиясу, Данило, Бани, Денсвил — Домингес, Схутен — Орсолини, Сориано, Барроу — Паласио.

Не сыграют: Пеллегрини, Дзаньоло, Дзаппакоста, Диавара — Поли, Дейкс, Крейчи, Медель.

Под вопросом: Сансоне, Сантандер (оба — Болонья).

footballпрогноз 2:2

Фиорентина – Аталанта

Суббота, 8 февраля, 16:00. Флоренция, Стадио Артемио Франки. Арбитр — Маурицио Мариани. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

В последнее время Аталанта куда лучше выглядит на выезде, поэтому у "богини" неплохие шансы во Флоренции. Настораживает лишь то, что лучший тренер Серии А сезона-2018/19 Джан Пьеро Гасперини неохотно идет на эксперименты с составом, а соперники постепенно приспосабливаются к стилю бергамасков.

Интересные факты

– Беспроигрышная серия Фиорентины в домашних матчах против Аталанты во всех турнирах составляет 19 поединков.

– В минувшем сезоне матч Фиорентина — Аталанта завершился со счетом 2:0.

– В первом круге соперники сыграли вничью — 2:2.

– За последний календарный год Фиорентина и Аталанта также трижды сыграли в Кубке Италии: ничья (3:3), победа Аталанты (2:1) и победа Фиорентины (2:1).

Ориентировочные составы

Фиорентина: Драговски — Миленкович, Песселья, Касерес — Лирола, Бенасси, Пулгар, Кастровилли, Дальберт — Кьеза, Кутроне.

Аталанта: Голлини — Толой, Паломино, Джимсити — Кастань, Фрелер, Пашалич, Госенс — Гомес — Иличич, Сапата.

Не сыграют: Рибери, Дункан, Куаме — де Роон.

footballпрогноз 2:4

Торино – Сампдория

Суббота, 8 февраля, 19:00. Турин, Стадио Олимпико Гранде Торино. Арбитр — Паоло Валери. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1

Торино попытается прервать свою унизительную серию уже с новым тренером, но хватит ли Морено Лонго мастерства переиграть умудренного опытом тактика Клаудио Раньери?

Интересные факты

– Проигрышная серия Торино в чемпионате составляет 3 матча.

– Торино пропускает не менее двух мячей в последних трех матчах Серии А.

– Торино не проигрывает Сампдории дома 5 матчей во всех турнирах.

– В минувшем сезоне матч Торино — Сампдория завершился со счетом 2:1.

– В первом круге сильнее оказалась Сампдория — 1:0.

Ориентировочные составы

Торино: Сиригу — Иццо, Нкулу, Льянко — Де Сильвестри, Лукич, Ринкон, Айна — Беренгер, Белотти, Верди.

Сампдория: Аудеро — Берешиньски, Колли, Тонелли, Ауджелло — Рамирес, Торсби, Экдаль, Линетти — Квальярелла, Габбьядини.

Не сыграют: Базелли, Ансальди, Дзадза — Янкто, Феррари, Депаоли.

footballпрогноз 2:0

Верона – Ювентус

Суббота, 8 февраля, 21:45. Верона, Стадио Марк'Антонио Бентегоди. Арбитр — Давиде Масса. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1

Ювентус наверняка благодарен Вероне за ничью против Лацио, которая не позволила "орлам" выйти на второе место и приблизиться к лидеру на два очка. Однако никаких подарков для хозяев "старая синьора" готовить не собирается.

В последних матчах отличная игра Дугласа Косты позволила Ювентусу выйти в лидеры Серии А по контролю мяча, однако не факт, что Маурицио Сарри рискнет выпустить бразильца в стартовом составе. 

Скорее всего, гости начнут матч против очень непростой Вероны с более осторожной тактикой, используя "под нападающими" Рэмси.

Интересные факты

– Беспроигрышная серия Вероны в чемпионате составляет 7 матчей.

– Верона забивает не менее двух мячей в последних трех домашних матчах Серии А.

– В первом круге Ювентус минимально обыграл Верону — 2:1.

Ориентировочные составы

Верона: Сильвестри — Ррахмани, Кумбулла, Давидович — Фараони, Амрабат, Велозу, Лазович — Дзакканьи, Пессина — Верре.

Ювентус: Щесны — Куадрадо, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро — Бентанкур, Пьянич, Рабио — Рэмси — Дибала, Криштиану Роналду.

Не сыграют: Кьеллини, Хедира, Демирал, Данило (все — Ювентус).

footballпрогноз 1:2

СПАЛ – Сассуоло

Воскресенье, 9 февраля, 13:30. Феррара, Стадио Паоло Мацца. Арбитр — Пьеро Джакомелли

Интересные факты

– Проигрышная домашняя серия СПАЛа в чемпионате составляет 3 матча.

– Сассуоло не проигрывает СПАЛу в последних пяти матчах во всех турнирах.

– В минувшем сезоне матч СПАЛ — Сассуоло завершился со счетом 0:2.

– В первом круге Сассуоло выиграл еще более уверенно — 3:0.

Ориентировочные составы

СПАЛ: Бериша — Томович, Викари, Бонифаци — Стрефецца, Дабо, Миссироли, Кастро, Реца — Петанья, Ди Франческо.

Сассуоло: Консильи — Тольян, Романья, Феррари, Кириакопулос — Обьянг, Локателли — Берарди, Джуричич, Бога — Капуто.

Не сыграют: Д'Алессандро — Кирикеш.

footballпрогноз 0:2

Дженоа – Кальяри

Воскресенье, 9 февраля, 16:00. Генуя, Стадио Комунале Луиджи Феррарис. Арбитр — Джампаоло Кальварезе

Кальяри и Дженоа уже довольно давно не испытывали вкуса побед в Серии А, однако на сей раз выигрыш нужен обеим командам, как воздух. Сардинийцам — чтобы защитить свою шестую позицию от посягательств конкурентов, Дженоа — чтобы попытаться выбраться из зоны вылета.

Интересные факты

– Безвыигрышная серия Кальяри в чемпионате составляет 8 матчей.

– Дженоа не может выиграть в Серии А 4 тура.

– Ничейная серия Кальяри в чемпионате составляет 3 матча.

– В минувшем сезоне матч Дженоа — Кальяри завершился со счетом 1:1.

– В первом круге сильнее был Кальяри — 3:1.

Ориентировочные составы

Дженоа: Перин — Бираски, Сапата, Мазьелло — Гильоне, Кассата, Шене, Стураро, Кришито — Пинамонти — Санабрия.

Кальяри: Краньо — Фараго, Писакане, Клаван, Пеллегрини — Нандес, Олива, Ионицэ — Наингголан, Жоао Педро — Симеоне.

Не сыграют: Ромеро, Берами, Лерагер — Чигарини, Паволетти, Чеппителли, Рог, Черри.

footballпрогноз 1:1

Наполи – Лечче

Воскресенье, 9 февраля, 16:00. Неаполь, Стадио Сан-Паоло. Арбитр — Антонио Джуя. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1

Решение Дженнаро Гаттузо вернуться к тактической расстановке 4-3-3 пошло на пользу Наполи. После двух побед неаполитанцы лишь на два очка отстают от зоны Лиги Европы. 

Настораживает поклонников "партенопеев" лишь то, что их нынешний соперник Лечче в прошлом туре легко разобрался с Торино (4:0).

Интересные факты

– Наполи выиграл у Лечче последние 4 домашних матча во всех турнирах.

– Наполи забивает не менее двух мячей в последних трех матчах против Лечче во всех турнирах.

– Лечче не может забить в последних трех матчах Серии А на выезде.

– Выездная проигрышная серия Лечче в чемпионате составляет 3 матча.

– Лечче пропускает не менее двух мячей в последних трех матчах Серии А на выезде.

– В первом круге Наполи разгромил Лечче — 4:1.

Ориентировочные составы

Наполи: Мерет — Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Мариу Руи — Аллан, Демме, Зьелински — Кальехон, Милик, Инсинье.

Лечче: Вигорито — Рисполи, Россеттини, Лукиони, Донати — Майер, Дейола, Барак — Сапонара — Лападула, Фалько.

Не сыграют: Эльмас, Малькюи, Гулам — Бабакар, Габриэль, Тахцидис, Фариас, Меччарьелло.

footballпрогноз 2:0

Брешия – Удинезе

Воскресенье, 9 февраля, 16:00. Брешия, Стадио Марио Ригамонти. Арбитр — Марко Пиччинини

Интересные факты

– Удинезе выиграл последние три матча против Брешии во всех турнирах.

– Безвыигрышная серия Брешии в чемпионате составляет 7 матчей.

– В первом круге Брешия обыграла Удинезе — 1:0.

Ориентировочные составы

Брешия: Йоронен — Сабелли, Чистана, Чансельор, Матею — Бизоли, Тонали, Дессена — Ромуло — Балотелли, Айе.

Удинезе: Муссо — Бекао, Троост-Эконг, Нуйтинк — Стригер-Ларсен, Де Поль, Мандрагора, Фофана, Сема — Лазанья, Окака.

Не сыграют: Торрегросса — Самир.

footballпрогноз 0:2

Парма – Лацио

Воскресенье, 9 февраля, 19:00. Парма, Стадио Эннио Тардини. Арбитр — Марко Ди Белло. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

Упустив шанс выйти на второе место, сыграв вничью против Вероны, Лацио предпримет еще одну попытку обойти Интер в турнирной таблице. Парма находится в кадровом кризисе, однако и в составе гостей будут отсутствовать дисквалифицированные Штефан Раду и Милинкович-Савич.

Интересные факты

– Беспроигрышная серия Лацио в чемпионате составляет 17 матчей.

– Лацио выиграл у Пармы последние три матча во всех турнирах.

– Лацио забивает не менее двух мячей в последних трех матчах против Пармы во всех турнирах.

– В минувшем сезоне матч Парма — Лацио завершился со счетом 0:2.

– В первом круге римляне также были сильнее — 2:0.

Ориентировочные составы

Парма: И.Раду — Дармиан, Якопони, Бруну Алвеш, Гальоло — Эрнани, Бругман, Барилла — Куцка, Капрари, Куцка.

Лацио: Стракоша — Луис Фелипе, Ачерби, Баштуш — Лаццари, Пароло, Лукас Лейва, Луис Альберто, Лулич — Кайседо, Иммобиле.

Не сыграют: Жервиньо, Инглезе, Грасси, Кулусевски, Сепе — Милинкович-Савич, Ш.Раду, Лукаку, Катальди, Корреа.

footballпрогноз 1:2

Интер – Милан

Воскресенье, 9 февраля, 21:45. Милан, Стадио Джузеппе Меацца. Арбитр — Фабио Мареска. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

Полный анонс поединка читайте отдельным материалом в день матча на Football.ua.

Турнирная таблица

ИТАЛИЯ. СЕРИЯ А, 2019 — 2020

#   07 ФЕВРАЛЯ 2020 И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О ФОРМА
1 Ювентус 22 17 3 2 43 21 22 54  
2 Интер 22 15 6 1 44 18 26 51  
3 Лацио 22 15 5 2 52 20 32 50  
4 Аталанта 22 11 6 5 59 30 29 39  
5 Рома 22 11 6 5 40 27 13 39  
6 Кальяри 22 8 8 6 38 34 4 32  
7 Парма 22 9 5 8 31 29 2 32  
8 Милан 22 9 5 8 23 27 -4 32  
9 Верона 22 8 7 7 26 23 3 31  
10 Наполи 22 8 6 8 34 31 3 30  
11 Болонья 22 8 6 8 34 34 0 30  
12 Торино 22 8 3 11 26 39 -13 27  
13 Сассуоло 22 7 5 10 36 37 -1 26  
14 Фиорентина 22 6 7 9 25 32 -7 25  
15 Удинезе 22 7 3 12 19 35 -16 24  
16 Сампдория 22 5 5 12 22 37 -15 20  
17 Лечче 22 4 7 11 27 42 -15 19  
18 Дженоа 22 3 7 12 23 43 -20 16  
19 Брешия 22 4 3 15 20 41 -21 15  
20 СПАЛ 22 4 3 15 16 38 -22 15  

 

Бомбардиры

ИГРОК КЛУБ ГОЛЫ(ПЕН) ИГРЫ
Чиро Иммобиле Лацио 25 (9) 22
Криштиану Роналду Ювентус 19 (7) 19
Ромелу Лукаку Интер 16 (4) 22
Йосип Иличич Аталанта 14 18
Жоао Педро Кальяри 14 (3) 22
Луис Муриэль Аталанта 12 (5) 20
Лаутаро Мартинес Интер 11 (2) 20
Франческо Капуто Сассуоло 10 20
Эдин Джеко Рома 10 22
Доменико Берарди Сассуоло 9 17

 

Ассистенты

ИГРОК КЛУБ ПЕРЕДАЧИ ИГРЫ
Луис Альберто Лацио 11 21
Алехандро Гомес Аталанта 9 21
Лоренцо Пеллегрини Рома 7 16
Деян Кулусевски Парма 7 21
Хосе Кальехон Наполи 6 21
Чиро Иммобиле Лацио 6 22
Дуван Сапата Аталанта 5 12
Джозеф Дункан Сассуоло 5 13
Антонио Кандрева Интер 5 17
Раджа Наингголан Кальяри 5 19

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.