Football.ua представляет анонс матчей 23-го тура чемпионата Италии.
В 23-м туре первенства Серии А Лацио отправится в Парму, чтобы доказать случайность осечки с Вероной, Наполи примет соседей-южан из Лечче и попытается прорваться в зону Лиги Европы, а Ювентусу предстоит закрепить свою лидирующую позицию.
Расписание матчей
ИТАЛИЯ. СЕРИЯ А, 23 ТУР
07 ФЕВРАЛЯ 2020
08 ФЕВРАЛЯ 2020
09 ФЕВРАЛЯ 2020
Рома – Болонья
Пятница, 7 февраля, 21:45. Рим, Стадио Олимпико. Арбитр — Марко Гуида. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1
Рома продолжает свой героический марафон в условиях кадрового кризиса, но силы подопечных Паулу Фонсеки не безграничны, что доказало поражение от Сассуоло (2:4).
В данный момент ситуация осложнилась еще и дисквалификацией одного из лучших ассистентов лиги Лоренцо Пеллегрини, а январские приобретения пока не готовы в полной мере заменить выбывших.
Удастся ли неуступчивой Болонье Синиши Михайловича воспользоваться проблемами соперника на Стадио Олимпико, особенно если учесть, что "россоблу" также не смогут сыграть в сильнейшем составе?
Интересные факты
– Рома выиграла последние три домашних матча против Болоньи во всех турнирах.
– В минувшем сезоне матч Рома — Болонья завершился со счетом 2:1.
– В первом круге Рома выиграла с таким же счетом.
Ориентировочные составы
Рома: Пау Лопес — Сантон, Манчини, Смоллинг, Спинаццола — Кристанте, Верету — Ундер, Пасторе, Клюйверт — Джеко.
Болонья: Скорупски — Томиясу, Данило, Бани, Денсвил — Домингес, Схутен — Орсолини, Сориано, Барроу — Паласио.
Не сыграют: Пеллегрини, Дзаньоло, Дзаппакоста, Диавара — Поли, Дейкс, Крейчи, Медель.
Под вопросом: Сансоне, Сантандер (оба — Болонья).
прогноз 2:2
Фиорентина – Аталанта
Суббота, 8 февраля, 16:00. Флоренция, Стадио Артемио Франки. Арбитр — Маурицио Мариани. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2
В последнее время Аталанта куда лучше выглядит на выезде, поэтому у "богини" неплохие шансы во Флоренции. Настораживает лишь то, что лучший тренер Серии А сезона-2018/19 Джан Пьеро Гасперини неохотно идет на эксперименты с составом, а соперники постепенно приспосабливаются к стилю бергамасков.
Интересные факты
– Беспроигрышная серия Фиорентины в домашних матчах против Аталанты во всех турнирах составляет 19 поединков.
– В минувшем сезоне матч Фиорентина — Аталанта завершился со счетом 2:0.
– В первом круге соперники сыграли вничью — 2:2.
– За последний календарный год Фиорентина и Аталанта также трижды сыграли в Кубке Италии: ничья (3:3), победа Аталанты (2:1) и победа Фиорентины (2:1).
Ориентировочные составы
Фиорентина: Драговски — Миленкович, Песселья, Касерес — Лирола, Бенасси, Пулгар, Кастровилли, Дальберт — Кьеза, Кутроне.
Аталанта: Голлини — Толой, Паломино, Джимсити — Кастань, Фрелер, Пашалич, Госенс — Гомес — Иличич, Сапата.
Не сыграют: Рибери, Дункан, Куаме — де Роон.
прогноз 2:4
Торино – Сампдория
Суббота, 8 февраля, 19:00. Турин, Стадио Олимпико Гранде Торино. Арбитр — Паоло Валери. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1
Торино попытается прервать свою унизительную серию уже с новым тренером, но хватит ли Морено Лонго мастерства переиграть умудренного опытом тактика Клаудио Раньери?
Интересные факты
– Проигрышная серия Торино в чемпионате составляет 3 матча.
– Торино пропускает не менее двух мячей в последних трех матчах Серии А.
– Торино не проигрывает Сампдории дома 5 матчей во всех турнирах.
– В минувшем сезоне матч Торино — Сампдория завершился со счетом 2:1.
– В первом круге сильнее оказалась Сампдория — 1:0.
Ориентировочные составы
Торино: Сиригу — Иццо, Нкулу, Льянко — Де Сильвестри, Лукич, Ринкон, Айна — Беренгер, Белотти, Верди.
Сампдория: Аудеро — Берешиньски, Колли, Тонелли, Ауджелло — Рамирес, Торсби, Экдаль, Линетти — Квальярелла, Габбьядини.
Не сыграют: Базелли, Ансальди, Дзадза — Янкто, Феррари, Депаоли.
прогноз 2:0
Верона – Ювентус
Суббота, 8 февраля, 21:45. Верона, Стадио Марк'Антонио Бентегоди. Арбитр — Давиде Масса. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1
Ювентус наверняка благодарен Вероне за ничью против Лацио, которая не позволила "орлам" выйти на второе место и приблизиться к лидеру на два очка. Однако никаких подарков для хозяев "старая синьора" готовить не собирается.
В последних матчах отличная игра Дугласа Косты позволила Ювентусу выйти в лидеры Серии А по контролю мяча, однако не факт, что Маурицио Сарри рискнет выпустить бразильца в стартовом составе.
Скорее всего, гости начнут матч против очень непростой Вероны с более осторожной тактикой, используя "под нападающими" Рэмси.
Интересные факты
– Беспроигрышная серия Вероны в чемпионате составляет 7 матчей.
– Верона забивает не менее двух мячей в последних трех домашних матчах Серии А.
– В первом круге Ювентус минимально обыграл Верону — 2:1.
Ориентировочные составы
Верона: Сильвестри — Ррахмани, Кумбулла, Давидович — Фараони, Амрабат, Велозу, Лазович — Дзакканьи, Пессина — Верре.
Ювентус: Щесны — Куадрадо, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро — Бентанкур, Пьянич, Рабио — Рэмси — Дибала, Криштиану Роналду.
Не сыграют: Кьеллини, Хедира, Демирал, Данило (все — Ювентус).
прогноз 1:2
СПАЛ – Сассуоло
Воскресенье, 9 февраля, 13:30. Феррара, Стадио Паоло Мацца. Арбитр — Пьеро Джакомелли
Интересные факты
– Проигрышная домашняя серия СПАЛа в чемпионате составляет 3 матча.
– Сассуоло не проигрывает СПАЛу в последних пяти матчах во всех турнирах.
– В минувшем сезоне матч СПАЛ — Сассуоло завершился со счетом 0:2.
– В первом круге Сассуоло выиграл еще более уверенно — 3:0.
Ориентировочные составы
СПАЛ: Бериша — Томович, Викари, Бонифаци — Стрефецца, Дабо, Миссироли, Кастро, Реца — Петанья, Ди Франческо.
Сассуоло: Консильи — Тольян, Романья, Феррари, Кириакопулос — Обьянг, Локателли — Берарди, Джуричич, Бога — Капуто.
Не сыграют: Д'Алессандро — Кирикеш.
прогноз 0:2
Дженоа – Кальяри
Воскресенье, 9 февраля, 16:00. Генуя, Стадио Комунале Луиджи Феррарис. Арбитр — Джампаоло Кальварезе
Кальяри и Дженоа уже довольно давно не испытывали вкуса побед в Серии А, однако на сей раз выигрыш нужен обеим командам, как воздух. Сардинийцам — чтобы защитить свою шестую позицию от посягательств конкурентов, Дженоа — чтобы попытаться выбраться из зоны вылета.
Интересные факты
– Безвыигрышная серия Кальяри в чемпионате составляет 8 матчей.
– Дженоа не может выиграть в Серии А 4 тура.
– Ничейная серия Кальяри в чемпионате составляет 3 матча.
– В минувшем сезоне матч Дженоа — Кальяри завершился со счетом 1:1.
– В первом круге сильнее был Кальяри — 3:1.
Ориентировочные составы
Дженоа: Перин — Бираски, Сапата, Мазьелло — Гильоне, Кассата, Шене, Стураро, Кришито — Пинамонти — Санабрия.
Кальяри: Краньо — Фараго, Писакане, Клаван, Пеллегрини — Нандес, Олива, Ионицэ — Наингголан, Жоао Педро — Симеоне.
Не сыграют: Ромеро, Берами, Лерагер — Чигарини, Паволетти, Чеппителли, Рог, Черри.
прогноз 1:1
Наполи – Лечче
Воскресенье, 9 февраля, 16:00. Неаполь, Стадио Сан-Паоло. Арбитр — Антонио Джуя. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1
Решение Дженнаро Гаттузо вернуться к тактической расстановке 4-3-3 пошло на пользу Наполи. После двух побед неаполитанцы лишь на два очка отстают от зоны Лиги Европы.
Настораживает поклонников "партенопеев" лишь то, что их нынешний соперник Лечче в прошлом туре легко разобрался с Торино (4:0).
Интересные факты
– Наполи выиграл у Лечче последние 4 домашних матча во всех турнирах.
– Наполи забивает не менее двух мячей в последних трех матчах против Лечче во всех турнирах.
– Лечче не может забить в последних трех матчах Серии А на выезде.
– Выездная проигрышная серия Лечче в чемпионате составляет 3 матча.
– Лечче пропускает не менее двух мячей в последних трех матчах Серии А на выезде.
– В первом круге Наполи разгромил Лечче — 4:1.
Ориентировочные составы
Наполи: Мерет — Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Мариу Руи — Аллан, Демме, Зьелински — Кальехон, Милик, Инсинье.
Лечче: Вигорито — Рисполи, Россеттини, Лукиони, Донати — Майер, Дейола, Барак — Сапонара — Лападула, Фалько.
Не сыграют: Эльмас, Малькюи, Гулам — Бабакар, Габриэль, Тахцидис, Фариас, Меччарьелло.
прогноз 2:0
Брешия – Удинезе
Воскресенье, 9 февраля, 16:00. Брешия, Стадио Марио Ригамонти. Арбитр — Марко Пиччинини
Интересные факты
– Удинезе выиграл последние три матча против Брешии во всех турнирах.
– Безвыигрышная серия Брешии в чемпионате составляет 7 матчей.
– В первом круге Брешия обыграла Удинезе — 1:0.
Ориентировочные составы
Брешия: Йоронен — Сабелли, Чистана, Чансельор, Матею — Бизоли, Тонали, Дессена — Ромуло — Балотелли, Айе.
Удинезе: Муссо — Бекао, Троост-Эконг, Нуйтинк — Стригер-Ларсен, Де Поль, Мандрагора, Фофана, Сема — Лазанья, Окака.
Не сыграют: Торрегросса — Самир.
прогноз 0:2
Парма – Лацио
Воскресенье, 9 февраля, 19:00. Парма, Стадио Эннио Тардини. Арбитр — Марко Ди Белло. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2
Упустив шанс выйти на второе место, сыграв вничью против Вероны, Лацио предпримет еще одну попытку обойти Интер в турнирной таблице. Парма находится в кадровом кризисе, однако и в составе гостей будут отсутствовать дисквалифицированные Штефан Раду и Милинкович-Савич.
Интересные факты
– Беспроигрышная серия Лацио в чемпионате составляет 17 матчей.
– Лацио выиграл у Пармы последние три матча во всех турнирах.
– Лацио забивает не менее двух мячей в последних трех матчах против Пармы во всех турнирах.
– В минувшем сезоне матч Парма — Лацио завершился со счетом 0:2.
– В первом круге римляне также были сильнее — 2:0.
Ориентировочные составы
Парма: И.Раду — Дармиан, Якопони, Бруну Алвеш, Гальоло — Эрнани, Бругман, Барилла — Куцка, Капрари, Куцка.
Лацио: Стракоша — Луис Фелипе, Ачерби, Баштуш — Лаццари, Пароло, Лукас Лейва, Луис Альберто, Лулич — Кайседо, Иммобиле.
Не сыграют: Жервиньо, Инглезе, Грасси, Кулусевски, Сепе — Милинкович-Савич, Ш.Раду, Лукаку, Катальди, Корреа.
прогноз 1:2
Интер – Милан
Воскресенье, 9 февраля, 21:45. Милан, Стадио Джузеппе Меацца. Арбитр — Фабио Мареска. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2
Полный анонс поединка читайте отдельным материалом в день матча на Football.ua.
Турнирная таблица
|#
|
|07 ФЕВРАЛЯ 2020
|И
|В
|Н
|П
|ЗАБ
|ПРО
|РАЗН
|О
|ФОРМА
|1
|
|Ювентус
|22
|17
|3
|2
|43
|21
|22
|54
|
|2
|
|Интер
|22
|15
|6
|1
|44
|18
|26
|51
|
|3
|
|Лацио
|22
|15
|5
|2
|52
|20
|32
|50
|
|4
|
|Аталанта
|22
|11
|6
|5
|59
|30
|29
|39
|
|5
|
|Рома
|22
|11
|6
|5
|40
|27
|13
|39
|
|6
|
|Кальяри
|22
|8
|8
|6
|38
|34
|4
|32
|
|7
|
|Парма
|22
|9
|5
|8
|31
|29
|2
|32
|
|8
|
|Милан
|22
|9
|5
|8
|23
|27
|-4
|32
|
|9
|
|Верона
|22
|8
|7
|7
|26
|23
|3
|31
|
|10
|
|Наполи
|22
|8
|6
|8
|34
|31
|3
|30
|
|11
|
|Болонья
|22
|8
|6
|8
|34
|34
|0
|30
|
|12
|
|Торино
|22
|8
|3
|11
|26
|39
|-13
|27
|
|13
|
|Сассуоло
|22
|7
|5
|10
|36
|37
|-1
|26
|
|14
|
|Фиорентина
|22
|6
|7
|9
|25
|32
|-7
|25
|
|15
|
|Удинезе
|22
|7
|3
|12
|19
|35
|-16
|24
|
|16
|
|Сампдория
|22
|5
|5
|12
|22
|37
|-15
|20
|
|17
|
|Лечче
|22
|4
|7
|11
|27
|42
|-15
|19
|
|18
|
|Дженоа
|22
|3
|7
|12
|23
|43
|-20
|16
|
|19
|
|Брешия
|22
|4
|3
|15
|20
|41
|-21
|15
|
|20
|
|СПАЛ
|22
|4
|3
|15
|16
|38
|-22
|15
|
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